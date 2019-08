La renuncia a la DC de Raúl Soto y la respuesta local del partido

Queridas y queridos camaradas de Chile, hoy hemos sido testigos de una jornada triste en la historia de nuestro Partido. Con votos de buena parte de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, el Gobierno de Sebastián Piñera ha logrado aprobar en la Cámara de Diputados su proyecto de (Contra)Reforma Tributaria, cuyo núcleo esencial está dado por un beneficio de más de 800 millones de dólares anuales, dirigido a las mayores fortunas de este país, entre las que se cuentan precisamente el propio presidente de la República.



Es cierto que por gestiones de toda la oposición y no exclusivamente de la DC, como nos ha pretendido hacer creer la dirigencia del Partido y el Jefe de Bancada, se introdujeron modificaciones al proyecto original, las que pueden ser calificadas como avances, si se miran de forma separada del resto del proyecto. Sin embargo, en una decisión inentendible, el presidente del Partido y el Jefe de Bancada, de forma precipitada y poco transparente, suscribieron un acuerdo con el Gobierno, en el que se apropiaron de un trabajo que se venía desarrollando de forma conjunta por una mesa técnica de toda la oposición, a fin de aparecer ante la opinión pública como artífices de un supuesto gran acuerdo en beneficio de los adultos mayores, las Pymes y las regiones. Desde su inicio, el principal objetivo declarado por el Gobierno con este proyecto ha sido la necesidad de dinamizar la economía a través de una supuesta simplificación tributaria. Sin embargo, también ha quedado de manifiesto que el núcleo de esta reforma no es otro que la “reintegración” del sistema. Esto es, que los dueños de las empresas rebajen de sus impuestos personales lo que haya sido tributado por aquellas.



Estas son los primeros párrafos de la carta a los “militantes” que el Diputado Raúl Soto dio a conocer públicamente la pasada semana. En ella habla que la reforma tributaria que busca impulsar el Gobierno señalando que “para quienes creemos en el Estado como garante y promotor del bien común, resulta ineludible empujar políticas públicas con claros efectos redistributivos, que partan de la base de la progresividad y proporcionalidad. Esta reforma, sin perjuicio de contener aspectos accesorios bastante positivos, en su médula es una política pública que favorece a las mayores fortunas de este país, en consecuencia, nada más lejos de las ideas que debieran ser fuertemente defendidas por las expresiones progresistas”.



Agregando en la misiva que no está de acuerdo con las decisiones del Partido Demócrata Cristiano explicando que “Con mucha tristeza constato que el Partido que promovió cambios radicales en nuestro país, hoy ha preferido marchar a la comparsa de un Gobierno de derechas, respecto del cual nuestra Junta Nacional y la ciudadanía, nos ubicaron en la oposición. Por cierto, que ello no implica obstruir y negarse a legislar en toda materia, pero como partido de oposición tenemos el deber de mantener nuestra identidad y de jugar el rol que como tal nos compete. No nos correspondía “salvarle” esta contrarreforma al Gobierno, lo que nos correspondía, por mandato expreso de la Junta Nacional, era defender lo avanzado en el gobierno de coalición del cual formamos parte, perfeccionar esa pequeña pero relevante conquista en los de un sistema impositivo más justo y que tenía en vista contar con los recursos necesarios para financiar una serie de políticas públicas que van en directo beneficio de los pobres y la clase media. Tras esta reforma, aprobada y promovida por la DC, Chile es más injusto. No estoy disponible para seguir militando en este partido, tristemente capturado por una dirigencia que desobedece mandatos de la Junta Nacional y que desconoce nuestras más elementales raíces”.



Para finalizar Raúl soto señala que “tras un intenso período de reflexión, iniciado a partir del momento en que la bancada decidió plegarse a la votación de la idea de legislar este proyecto, hoy anuncio que presentaré formalmente mi renuncia a la militancia en la Democracia Cristiana”

REGIONAL DC FRENTE A LA MISIVA

Con respecto a la renuncia del diputado Raúl Soto a su militancia, Mario Quijada Silva presidente regional de la Democracia Cristiana, señaló – también a través de un comunicado que “Cuando nos enteramos de la renuncia de cualquier militante de nuestro partido, siempre es complejo y doloroso, sin importar el tiempo de permanencia que se tenga al interior de nuestra colectividad, todos son importantes. Las continuas divergencias y su permanente pugna con los dirigentes nacionales de nuestro partido, hacían muy difícil su permanencia al interior de nuestra agrupación, la que comenzó en el 2015”.



Explicando en una de sus párrafos la salida del -ahora ex diputado DC- “Raúl Soto hoy renuncia a representar los valores que la Democracia Cristiana depositó en él, presentándolo como candidato y que la ciudadanía del distrito 15, lo eligiera como diputado de la república. Creo que la tarea permanente de la Democracia Cristiana, es representar a esa inmensa mayoría que no se siente reflejada por la polarización en la que muchas veces se desarrolla el debate público, facilitando así, el nacimiento de liderazgos de corte populista, tanto de derecha como de izquierda”.