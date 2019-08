Matías Pino es bicampeón parapanamericano de tenis de mesa

La mañana de este domingo se realizó la versión 34 de esta prueba pedestre por las calles de Rancagua.

El 11 de agosto pasado, por problemas de logística no se pudo llevar a cabo la tradicional corrida San Lorenzo, que organiza el Círculo Sewell y patrocina la Municipalidad de Rancagua junto a la Corporación de Deportes.



En su 34 versión, la prueba no se desarrolló en la fecha por siempre dispuesta, hecho que desató el público disgusto del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto. “Fui inconsulto por las autoridades de gobierno. Se pasó a llevar una tradición de décadas y eso no me parece bien. Las coordinaciones deben ser más prolijas”, dijo el edil.



Sin embargo, este domingo la asistencia respondió masivamente. “Me sorprendió la cantidad de gente. Y lo más importante de todo, vi muchas familias y personas en situación de discapacidad, que a pesar de sus limitantes, participaron activamente”, explicó el seremi de Deportes, Diego Ramírez.



En resumen, más de 400 asistentes recorrieron las principales calles de la capital regional, en tramos 10k y 5k, que en este año incluyó un trazado de 300 metros solo para niños.