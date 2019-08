Una palanca para el desarrollo de la pesca artesanal

Minuto 88 y un defensa enjuto, de poca altura y envergadura, se eleva por los aires y con certero cabezazo quiebra el empate en la comuna de Independencia. Fría y contaminada noche de invierno, portería norte, el balón ingresa sin contrapeso y O’Higgins se roba, quizás sin mérito, los tres puntos.

La hinchada canta alborozada. Repleta de alegría, los aplausos surgen espontáneos y bajan al campo de juego sin óbice visible. Las gargantas se aprietan para lanzar un OHi-OHi al viento, mientras los onces de Figueroa luchan para mantener la distancia.

Terminado el encuentro y con la victoria en el bolsillo, los mecenas del fútbol chileno (CDF), detienen el raudo caminar de Albert Acevedo. Un productor de dudosa presencia estética y rostro deslavado, le indica al defensa central que ha sido elegido la figura del partido.

Mientras declara con palabras claras y precisas, los forofos celestes entonan a rabiar su nombre. Albert, mira oblicuo a las gradas y sus gestos se inundan en emoción. Es el reconocimiento a un tipo de bien, de esos que escasean en disciplinas tan discriminadas como el fútbol, de esos profesionales que hablan de corrido y que no esconden jamás sus orígenes.

Al tiempo que sus ojos vidriosos expresan sin ataduras la alegría del alma, la aseveración al medio es correcta y sensata. Pero aun en esa presión de las cámaras, el pecho se infla por el amor de sus incondicionales.

Albert no es de salir en portadas. No destaca por respuestas fuera de contexto ni por faltas que alojen en su persona un deportista de poca moral. Es quitado de bulla, pero histriónico para robar balones en medio terreno y defender con gallardía la puerta propia. Campeón sudamericano y formado en Unión Española, hoy ya es ídolo celeste, no por el gol, sino por su manera de entregar virtuosismo y elegancia en Rancagua.

El tercer puesto de O’Higgins es consecuencia de la humildad con que se decidió enfrentar esta última parte del torneo y hay que remar mancomunados para que el fin sea una copa internacional. El presente es de ilusión, a no bajar la guardia porque si nos creemos superiores se viene la debacle.

Manuel Polgatiz, Periodista y comentarista deportivo.