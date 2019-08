Anuncian agenda de Reimpulso Económico

Un paquete de más de 26 de medidas –que serán dadas a conocer la próxima semana- apuntan a combatir la burocracia, simplificando trámites y permisos para el emprendimiento y la inversión; derribar barreras para generar más competencia en los mercados, junto con introducir mayores incentivos a la innovación.

El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine, participó este lunes en el anuncio de la Agenda de Aceleración Económica junto a sus pares de Hacienda, Felipe Larraín; de Obras Públicas, Alfredo Moreno; de Salud, Jaime Mañalich; de Vivienda, Cristián Monckeberg; de Agricultura, Antonio Walker; y de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel; que tiene por finalidad incrementar el ritmo de crecimiento de la economía, el paquete de medidas anunciadas -aseguran desde el gobierno- involucraría alrededor de US$ 3.000 millones en aceleración de inversiones entre los años 2019 y 2020.



A este plan, se sumará la Agenda de Reimpulso Económico que impulsará el ministro Fontaine, quien resaltó que los tres ejes de las medidas que llevará adelante son el combate a la burocracia y simplificación de trámites y permisos para apoyar el emprendimiento y la inversión, derribar barreras para generar más competencia en los mercados, además de mayores incentivos a la innovación.



La Agenda de Reimpulso Económico incluye alrededor de 26 medidas, de las cuales 11 están en trámite en el Congreso y que serán priorizadas. “Otras serán indicaciones a proyectos existentes y otras serán nuevos proyectos de ley. Hay, además, 15 medidas de tipo reglamentario o de gestión y que, por lo tanto, no requieren de proyectos de ley ni indicaciones”, sostuvo el titular de economía.

En el primer eje de las medidas -combate a la burocracia y simplificación de trámites y permisos para apoyar el emprendimiento y la inversión- se incluye la simplificación de trámites para la creación de empresas, su operación diaria y su desarrollo.



Un ejemplo es la firma electrónica avanzada -en tramitación en el Congreso- que permitirá autorizar firmas de contratos y documentos, como la compra venta de un auto u otros contratos, sin la necesidad de un notario.



Otro ejemplo es la creación de “Tu empresa en 1 Día 2.0”, que incluirá una mayor facilitación de trámites y eliminará burocracia. “El objetivo es facilitar la vida a los emprendedores, eliminando burocracia innecesaria, reduciendo plazos de permisos para proyectos de inversión y usando tecnología para permitir una economía ágil, competitiva y productiva”, aseguró Fontaine.



El segundo eje –derribar barreras para introducir más competencias en los mercados- contempla la eliminación de barreras de entrada y de prácticas no competitivas para permitir el acceso de nuevos actores a los distintos mercados y aumentar la competencia. Así, una medida que tendrá un beneficio directo para los chilenos es la venta de medicamentos que no requieren receta médica, en repisas o góndolas de establecimientos comerciales -no necesariamente farmacias-, de manera que el público pueda acceder directamente a ellos y en más puntos de venta en distintas comunas.A ello se suma la iniciativa de portabilidad financiera y la apertura del cabotaje marítimo de carga.



Y el tercer eje –estímulo a la innovación- apunta a implementar mayores incentivos de manera que los emprendedores puedan crear nuevas ideas de cómo producir más y mejor, y cómo satisfacer de mejor forma las necesidades de la población. Para ello se destinarán más recursos para un reimpulso de “Start-Up Chile” y así atraer y potenciar talentos de clase mundial y poner a Chile como uno de los países líderes pro emprendimiento en el mundo.



Este eje involucra también repotenciar los distintos instrumentos de CORFO a través de un aumento de garantías a créditos Pyme para inversión y modernización tecnológica, con especial énfasis en un programa de digitalización de pequeñas y medianas empresas.



El detalle de cada una de éstas y otras medidas de reimpulso económico, será dado a conocer públicamente la próxima semana por el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, tras finalizar una ronda de consultas con los gremios representantes de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del país con los cuales se han llevado a cabo diversos encuentros para recoger sus propuestas.