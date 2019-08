Director general de La Cumbre sobre Paloma Mami: “Como avanza su carrera, no será fácil volver a verla en un festival nacional”

“Recomendaría no perdérsela”, agregó el organizador Juan Andrés Ossandón, quien conversó en exclusiva con El Rancagüino. La joven se presentará en el evento el sábado 5 de octubre.

Marcela Catalán

Este 5 y 6 de octubre se realizará en la capital regional el festival musical La Cumbre, cuyas actividades se llevarán a cabo en dependencias del Complejo Deportivo Patricio Mekis y en la Medialuna Monumental de la ciudad. El evento ya ha revelado gran parte de sus artistas, pero todavía guarda sorpresas para sus seguidores, además de regalías pensadas para los melómanos de la zona. De todo ello conversó el director general Juan Andrés Ossandón con Diario El Rancagüino, media partner de la cita.

En sus palabras, quienes viven en este lado del país pueden acceder a un descuento de un 25% en sus entradas, tanto para el pase diario como para las dos jornadas. “Es una tarifa especial, disponible en un un punto de venta exclusivo en Plaza América de Rancagua”, explica. De este modo es que el ticket para las dos fechas baja de $29 mil a alrededor de $22 mil, “sin cargo por servicio”, mientras que para un día desciende de $18 mil a cerca de $14 mil. “Nos gustaría que la gente sepa esto y pueda aprovecharlo”, agrega.

En relación al número de asistentes que aguardan, Ossandón manifiesta que la organización está habituada a recibir “entre 30 y 35 mil personas”. Pero dado que por primera vez el espectáculo se realiza fuera de la Región Metropolitana y en doble jornada, el equipo ha procurado generar precios atractivos para mantener la cantidad de público. “Es difícil determinar un número, porque estaremos en un nuevo lugar y nuestra expectativa es congregar más o menos lo que lográbamos originalmente. El precio del abono para los dos días, corresponde al que cobrábamos por un día cuando estábamos en Santiago. Queremos reunir a 30 mil personas por fecha. Es probable que 20 mil sean de la región y 10 mil se trasladen desde Santiago”, calcula.

En materia programática, adelanta que pronto revelarán “el elenco de comediantes de stand up comedy. Serán siete por día, con paridad de género. Habrá nombres emergentes y muy interesantes, quienes serán muy conocidos, y también consagrados”.

En el ámbito musical, afirma que las restantes estrellas igualmente responden a distintas tendencias. “Rockeros, cumbieros, pop… Con este cierre perseguimos equilibrar la balanza, porque hasta ahora hemos anunciado un poco más de hombres que de mujeres y queremos que haya paridad. Es posible que hayan sorpresitas de última hora, con invitados de nuestros artistas”, agrega.

Respecto a los escenarios, el director general de La Cumbre explica que dichos números se presentarán en las canchas del Complejo Deportivo Patricio Mekis, mientras que el humor tendrá lugar en el escenario de la Medialuna Monumental. Todo quedará integrado “en la explanada ubicada por el lado” de este último recinto, donde instalarán “el bar del evento, food trucks con toda clase de comidas y para todos los gustos, además de áreas de descanso y de juegos para niños”.

Ossandón también revela “una novedad que nos ilusiona mucho”. Se trata de “una especie de boulevard de Condorito”, cuando se cumplen las siete décadas desde la primera publicación de la historieta. “Es nuestro personaje emblemático, el más conocido del país en el mundo del cómic, así que nos enorgullece ser elegidos para festejar sus 70 años”. En tal sentido, sostiene que habrá un mini museo con su historia y “una serie de cosas” relacionadas con él, como “una tienda de merchandising, food trucks, y ojalá una edición especial de Condorito en La Cumbre, con él y los músicos del festival caricaturizados. Sería hermosísimo”.

Sobre las razones para instalarse en Rancagua y su pretensión de proyectar la cita en la comuna, el director general explica que la instancia “tiene la posibilidad de cumplir un rol en O’Higgins, ya que la Región de Valparaíso tiene el Festival de Viña, Olmué, el Rockódromo, mientras que en la Metropolitana se realiza el Lollapalooza. Al llegar acá, de alguna manera equilibramos el mapa y La Cumbre se transformaría en el evento de la región, con repercusión y cobertura nacional. La ciudad será el foco de atención del país”.

En tal sentido, Ossandón argumenta que la iniciativa contribuye a la descentralización. “Hace un par de años que veníamos pensando al respecto, pero estábamos esperando el momento adecuado. Se dio la oportunidad, con esta invitación que nos hicieron las autoridades de la zona. Estamos haciendo algo concreto a favor suyo, porque todo el mundo habla del tema, pero nadie hace nada. Al ser los primeros en dar este paso, es probable que otros nos imiten en descentralizar la cultura de modo más efectivo”.

La Cumbre también contempla cuatro cupos para músicos de la región. Los aspirantes deben inscribirse en la página web http://callejero.festivaldebandas.cl/. “El plazo es hasta el 15 de septiembre y en la última semana del mes anunciaremos a los ganadores. No hay requisitos en cuanto a estilos, aunque sí deben poseer canciones propias”. Hay dos plazas para mujeres y dos para hombres. “La curatoría será efectuada por la organización y ya hay muchos candidatos”, asegura.

De ahí que ambicionen transformar la instancia “en una ventana para los artistas locales, en pro de que den un salto en sus carreras y se proyecten en el tiempo y a nivel nacional. Nosotros hemos sido cuna de nuevos éxitos. En 2017 estuvo Mon Laferte, en 2018 Cami y en 2019 actuará Paloma Mami. La línea de arriba de la música chilena siempre ha estado en La Cumbre y allí tiene su examen de grado”.

El director general cuenta que además trabajan junto al Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), “para ofrecer una paleta de posibilidades a quienes vengan desde fuera, con circuitos gastronómicos”. Asimismo menciona “los servicios dentro del evento, con food trucks, ferias de emprendedores, espacios para microempresarios y artesanos, con el fin de que muestran y vendan sus productos. La idea es generar un movimiento que beneficie a la gente de la región”.

Por último, Juan Andrés Ossandón se da el tiempo de escoger a sus imperdibles de esta versión. De ahí que destaque “el tributo a Víctor Jara, con dos emblemas de la Nueva Canción Chilena: Quilapayún e Inti Illimani”. En la ocasión serán acompañados por Daniel Alcaíno, quien personificará al fallecido cantante. “Será un espectáculo semi teatral, dedicado a una de nuestras celebridades más grandes, junto a un actor que todo el mundo conoce”.

También menciona a Paloma Mami. “Ella tiene cifras que no ha conseguido ningún artista chileno. No hay uno que en un año haya obtenido 200 millones de visualizaciones en YouTube y 200 millones de reproducciones en Spotify. Son números que parecen mentira, son impresionantes”. En sus palabras, la joven estará en el escenario durante media hora, “a diferencia de lo que hizo en Lollapalooza, donde estuvo muy poco. Para esa fecha tendrá más material y más temas conocidos. Se trata de una chica con un talento especial y si continúa avanzado como hasta hoy, no será fácil volver a verla en un festival nacional, como nos está pasando con Mon Laferte, porque su precio hoy es inalcanzable debido a su éxito internacional”.

Además resalta los homenajes a Buddy Richard, en tanto “orgullo regional”, y a Ana Tijoux. “Ella viene desde París, exclusivamente a recibir el cariño del público”. Éste último será el número más largo, pues será destacada como artista ícono, pudiendo tocar cerca de una hora. Luego habrán sets de 45 minutos, para nombres consolidados, aparte de otros de 30 y 20 minutos.