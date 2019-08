El Teniente mostró a la comunidad sus procesos en la ExpoCobre de Machalí

-La División dispuso de equipamientos y representantes de sus áreas operativas para mostrar a los visitantes cómo es el proceso productivo.

La División El Teniente dispuso de equipamientos y representantes de sus áreas operativas, para mostrar a la comunidad cómo es el proceso de extracción y producción, en la ExpoCobre Machalí, que se realizó en esa comuna, con el apoyo de la minera estatal. Además, los visitantes pudieron conocer la simulación de una mina subterránea, gracias a la labor del Instituto Tecnológico Bernardo O’Higgins.



El nuevo gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de El Teniente, Óscar Leal, destacó el entusiasmo con que estudiantes y el público en general asistieron a la actividad. «El Teniente ha estado aquí 114 años y estamos contentos de poder facilitar que la gente sepa cómo son nuestros procesos, bajar un poco del cerro y abrirnos a la comunidad. Queremos que nos conozcan y que la gente comparta el orgullo que sentimos por el aporte que representamos para la región y el país», expresó.



El alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia, valoró el apoyo de Codelco para la realización de la segunda ExpoCobre. «Es importante porque permite potenciar la identidad de la comuna, que es minera y tiene a la mina subterránea de cobre más grande del mundo. Tenemos también un gran potencial turístico y para fortalecerlo vamos a crear por primera vez en Chile la Ruta del Cobre, donde El Teniente nos colaborará como tantas veces lo ha hecho», señaló.



Además de la exhibición de las operaciones mineras y equipamientos, la muestra cuenta con un Pabellón de Orfebrería, donde se exhiben productos en cobre fabricados por artesanos locales y regionales, en especial de la Escuela de Orfebres de Coya.

Opiniones

-Miriam Espinoza, profesora Colegio Los Llanos:

«Es una experiencia interesante porque los niños en octavo, que es mi curso, ya se proyectan en lo que quieren ser y muchos me han dicho que esperan hacer un camino en minería. Esto les permite tener un acercamiento de lo que les tocará vivir si concretan sus objetivos a futuro».

-Martina Jara, estudiante octavo básico Colegio Villa María:

«Es bueno tener la oportunidad de enterarse cómo son los procesos mineros, tanto en la producción de cobre como en seguridad. Y fue entretenido venir con el curso y tener una actividad que nos permite aprender en la práctica cómo es».

-Ower Peña, estudiante séptimo básico Colegio San José:

«No me imaginaba que era así y me gustó conocer más de esta actividad. Es un buen aprendizaje sobre la minería, que es una actividad tan importante para la comuna y la región. Me gustó especialmente la simulación de cómo es la mina subterránea».