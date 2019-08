Desarticulan violenta banda delictual dedicada al robo en locales comerciales en Rancagua

Está en prisión por otros hechos perpetrados con anterioridad a los que se encuentra investigando la Brigada de Delitos Sexuales.



Fernando Ávila F.



Según la información recabada por este medio quien está siendo sindicado como autor de los asaltos y ataques sexuales en Rancagua contra dos mujeres, actualmente se encuentra detenido por un delito anterior, por lo que se está a la espera a que el Ministerio Público fije la fecha y hora para formalizarlo por estos eventuales nuevos delitos que haya cometido.



Desde la Fiscalía Regional se informó que por el momento no se referían al tema, ya que aún existen diligencias pendientes que se deben llevar a cabo en este caso por personal de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI Rancagua.



La Coordinadora Regional de Seguridad Pública, Macarena Matas, sostuvo que estos hechos son preocupantes informando que ambas víctimas han sido contactadas por el Centro de Apoyo a Victimas por Delitos Violentos, confirmando que la persona que está sindicado como autor está en custodia.



Agregó que prestan asesoría sicológica y jurídica a las víctimas de delitos violentos para que pueda ser reparado el daño que se les ha producido, aduciendo que por el momento no posee antecedentes sobre otras posibles víctimas, así como se respeta el hecho que las víctimas no hayan querido por el momento haber hecho público el caso.



Tras algunas averiguaciones realizadas por nuestro medio, la persona que se sindica como presunto autor del hecho estaría en un centro penitenciario de la Región de O’Higgins, pero no en la ciudad de Rancagua, pudiendo recabar que no se indica en que lugar debido a que aún no ha sido formalizado. Se realizan diligencias pendientes que apuntan a individualizar a esta persona, para luego programar la respectiva audiencia de control.