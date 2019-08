Fieles de todo el país llegan a Pelequén

Con una masiva Vigilia este año comenzó la festividad religiosa, oficiando la primera misa a las 06 de la mañana. Para este fin de semana se espera que el flujo de personas sea también multitudinario, en un lugar donde fervor religioso y comercio logran convivir.



Fernando Ávila Figueroa

Texto y fotos



30 de agosto y como cada año miles fueron las personas que llegaron a la localidad de Pelequén a visitar a Santa Rosa de Lima. La afluencia de público se apreció pasadas las 11 de la mañana, hora en la que se ofició la misa principal del día, en tantos en los alrededores del pueblo era posible apreciar a algunas personas que pagaban sacrificadas mandas, llegando de rodillas a la entrada del templo.



Quien realizó una sacrificada manda fue Gladys Espinoza, del sector de Rinconada de Idahue en la comuna de Coltauco. Son muchos años que paga su manda de rodillas entrando al templo, ya que asegura que estuvo a 15 minutos de perder la vista. “Esta manda es entrar de rodillas hasta el altar. Cuando estoy enferma no puedo venir, pero llueva o truene vengo igual. Esto vale la pena, me han operado cuatro veces y aquí estoy”, dijo.



También realizando una manda encontramos a Ana María Ahumada, quien desde la séptima región llegó a Pelequén. Son cerca de 30 años viniendo a Pelequén, asegurando que entrar de rodillas al templo lo cumple año a año. “Es algo especial que he cumplido, el favor que yo le he pedido siempre me lo ha concedido, por eso yo vengo a pagarle de rodillas lo que ella ha hecho por mí. Ella me lo ha hecho con tanta fe y me ayudado en mi salud y la de mi marido”, dijo la devota.



Conversamos también con el Obispo de Rancagua, Luis Fernando Ramos, quien destacó la Vigilia y los bailes folclóricos que este año tuvo el Santuario, lo que logró unir expresiones artísticas y religiosas tan comunes en la festividad de Santa Rosa. Agregó que como cada 30 de agosto durante el día llegó mucha gente, pero destacó que haya caído un fin de semana, lo que prevé que sábado y domingo sigan llegando miles de fieles, con colaboradores constantes que los recibirán, ya sea de día o de noche.



Respecto al traslado del ex Párroco del templo, Padre José Miguel Ortiz, adujo que están tratando que los sacerdotes permanezcan a lo más por 14 años en templo, ya que a ellos les hace bien cambiar de lugar, con el fin de renovar energías, y fortalecer comunidades y pastorales. Otro punto a destacar fue la instalación de pantallas al interior del templo, lo que permitió que los fieles pudieran apreciar con más detalle las misas.



Sobre su homilía destacó que lo importante fue recoger el sentimiento de los peregrinos, ya que esta festividad demuestra que la gente lleva a la Santa su vida, sus problemas de la vida real, rescatando la devoción que existe hacia Santa Rosa, con quien vinculan la vida personal de cada fiel que la llega a visitar, con una expresión popular de la fe, acogiéndolos a todos.



MUESTRAS DE DEVOCIÓN

En las afueras del templo seguían llegando los fieles a pagar sus mandas. Una de ellas era Isolda Oróstica, quien desde la comuna de Licantén llegó a Pelequén. De rodillas la vimos entrando al templo, dando a conocer que todos los años llega a visitar a Santa Rosa, a quien le pide salud. Son dos años que realiza este tipo de manda, sin que le importe el dolor físico que ello puede generar, ya que se trata de algo personal que se debe respetar.



Las familias también llegaron al tempo muy temprano. Así lo dio a conocer Marcela, quien junto a su familia esperaban el turno para recibir la bendición de uno de los sacerdotes que se encontraba en los alrededores del Santuario. Indicó que son más de 10 años los que va a dejar alguna ofrenda que ofreció en una situación especial, asegurando que la Santa es milagrosa por lo que hay que cumplirle.



Como les contamos en ediciones anteriores, el Santuario cuenta con nuevo Párroco, por lo que fue la primera festividad para el Padre, Juan Carlos Farías. Lo encontramos en los jardines del templo donde nos indicó que todo ha funcionado con normalidad, reconociendo lo agradable y la chilenidad que se vivió en la Vigilia, donde se compartió con los fieles con el Canto a lo Divino.

Destacó que este año la festividad al ser fin de semana prevé gran cantidad de fieles, por lo que esperan que estén contentos con todo lo que se ha preparado, esperando que la religiosidad sea lo importante y que el comercio ojalá quede desplazado a un segundo plano, donde la gente pueda trabajar, pero que el negocio no sea más importante que la peregrinación.