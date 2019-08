Este domingo culmina la primera etapa en la Segunda División

Tanto Colchagua CD como General Velásquez cerrarán esta instancia buscando triunfos para llegar con optimismo a la liguilla por el título.

Ricardo Obando.

La fase regular de la Segunda División 2019 llega a su fin. Luego de 21 jornada, este domingo se jugará la fecha 22 y cerrará la instancia clasificatoria para determinar quienes finalmente lucharán por el título y ascenso a Primera B, además de quienes tendrán que ir a buscar la mantención en la serie.



En ese sentido, tanto Colchagua CD como General Velásquez, han tenido una muy buena participación y están en el grupo de privilegio, en esos seis que aseguraron la permanencia, y que también pueden optar para ir a la estación previa a la Primera División.



Es así como, este domingo y con arbitraje de Benjamín Saravia, los blancos -segundos con 31 puntos- recibirán en el estadio Jorge Silva Valenzuela de San Fernando a San Antonio Unido. La escuadra del puerto, lucha por zafar de no tener que jugar para no descender, y de la mano de Humberto Suazo necesita de un triunfo y que otros elencos no ganen para estar dentro de los seis. Claro está que, los pupilos de Francisco Arrué jugarán por sus propios objetivos, como por ejemplo cerrar de buena forma el año en casa, ya que durante septiembre comienzan los trabajos para el recambio de la pista atlética de su cancha, por tanto, deberán emigrar desde San Fernando.



En tanto, los verdes -cuatros con 26 unidades- tendrá que ir hasta el estadio municipal de La Pintana, para visitar a Lautaro de Buin. Un triunfo velasquino, dependiendo de la suerte que tenga Deportes Recoleta, podrían culminar la primera parte como terceros, repitiendo así la buena campaña de la temporada anterior. Eso sí, el conjunto que adiestra César Bustamante no contará en este juego con su goleador y figura, Nahuel Donadell, que fue expulsado en el partido anterior. Este lance, lo arbitrará Cristian Galaz.



Cabe consignar que, en los otros duelos de la jornada se medirán: Deportes Recoleta frente a Deportes Colina, San Marcos de Arica recibirá a Deportes Vallenar y Deportes Iberia jugará contra Fernández Vial. Libre queda el club Independiente de Cauquenes.