Santa Cruz volvió a la victoria con una goleada frente a Magallanes

Los Unionistas cortaron la racha de partidos sin sumar de a tres puntos, y nuevamente cosecharon un triunfo en casa. El próximo fin de semana, en tanto, visitarán a uno de los punteros del torneo.

“Es el partido que mejor hemos ganado en casa”. Con esas palabras, el DT de Deportes Santa Cruz, Osvaldo “Arica” Hurtado, valoró la victoria que logró su cuadro tras golear por 3-0 a Magallanes.

Por la fecha 21 de la Primera B, los Unionistas se hicieron fuertes en casa para vencer a un cuadro que venía muy necesitado de puntos, ya que está metido en la lucha por evitar el descenso.



Por eso, fue complejo en un inicio. Pero, promediando la media hora de juego, los locales soltaron amarras y complicaron la portería que defendió Gonzalo Mall. Fue así como, en los 32’, un balón que recuperó César González por la derecha, le cayó a Gustavo Gotti que aguantó la marca de los centrales para ceder al medio del área donde venía arremetiendo Luca Pontigo. El atacante no dudó y la colocó a un rincón.



Ese 1-0, le dio tranquilidad a los dueños de casa para manejar las acciones y sentenciar la victoria en el segundo tiempo.



Y justamente, en los 52’, en momentos en que Magallanes esbozaba una mejoría, Gotti anotó un golazo. El atacante (cuyo pase es propiedad de O’Higgins) recibió con la posibilidad de gatillar a ras de suelo o por sobre el portero. El ex Instituto de Córdoba prefirió lo segundo y con un sombrerito logró el segundo tanto para su equipo.



Finalmente, y cuando la visita no encontraba espacios para arrimarse sobre el arco de Rodrigo Paillaqueo, una contra liderada por Gotti culminó por la izquierda en los pies de Pontigo, que clavó el balón a un rincón imposible para Mall. Otro golazo, en los 86’, para dar cuenta de la Academia y acercar a Santa Cruz a su primer objetivo: mantener la categoría, ya que acumula 29 unidades.

LO HICIERON BIEN

Luego del encuentro, Hurtado manifestó que el partido lo planificaron de manera que, tapando a los creadores visitantes, cerrarían sus opciones de llegar al arco de Paillaqueo. “Sabíamos que teníamos que marcar bien a Leal y Allende, que son los generados, y tener mucho cuidado con los delanteros. Lo hicimos bastante bien, mantuvimos lejos a ellos de nuestro arco”, dijo.



Junto con ello, valoró el triunfo ya que dijo, “después de dos derrotas es bueno, y a esta altura de la competencia el ganar fue buenísimo, porque nos acercamos al objetivo que queremos”.

Eso sí, Hurtado criticó el arbitraje de Nicolás Millas, apuntando que, “hubo unas faltas increíbles, el pitazo estaba retardado, se demoraba en llegar. Llama la atención, nos ha tocado mucho, varios penales, los nuestros los cobran al tiro”.



Finalmente, el DT santacruzano recalcó que, pese a la victoria, “hay que ser realistas, nosotros somos un equipo que tiene que jugar a más del cien. Ahora tenemos un viaje a La Serena, y nos tenemos que preparar con todo”.

EL GOLEADOR

Luca Pontigo llegó a cinco tantos en la temporada. En este segundo semestre, ha dado con el arco, más cuando su compañero de ataque, Gustavo Gotti, lo ayuda mucho en ofensiva.

Sobre el partido, el formado en Colo-Colo dijo estar, “feliz obviamente, uno cuando marca es diferente. Esto es para mi familia”.



Junto con ello, comentó que el aporte del delantero trasandino a Santa Cruz ha sido importante. “Todos sabemos eso, Gotti es un gran jugador y hay que sacarle provecho. Aquí se está reencantando y lo está haciendo de la mejor forma”, expresó, con un Gotti que en siete partidos ya ha anotado cinco tantos.



Ahora bien, respecto a su posición en la cancha, Luca Pontigo aseguró que, “quizás el año pasado me sentía un poco más cómodo por el centro, pero por la izquierda me siento bien. Lo he podido estar haciendo bien”.



Finalmente, uno de los goleadores Unionistas, señaló que, en la próxima fecha tendrán una dura salida. “Un partido muy importante La Serena, tendremos que ser inteligentes y hay que seguir haciéndolo como ahora”, cerró.

Ficha del Partido

Deportes Santa Cruz (3): Rodrigo Pailaqueo; Juan Contreras, Diego Silva, Diego Urquieta, Isaías Meneses; Cristian Collao, Pablo Sanhueza (68’, Luis Torres), César González (78’, Paulo Cárdenas), Carlos Oyaneder (64’, Brayan Rojas), Luca Pontigo; Gustavo Gotti. DT: Osvaldo Hurtado.

Magallanes (0): Gonzalo Mall; Yonathan Suazo (46’, Thomas Jones), Andrés Reyes, Francisco Ugarte, Mauro Aguirre; Mirko Serrano (78’, Julián Alfaro), Braulio Leal, Marcelo Allende, Gustavo Fernández; Camilo Pontoni, Hernán González (60’, Diego Huerta). DT: Patricio Ormazabal.

Árbitros: Nicolás Millas, Ricardo Zúñiga, Johnny Harasic, Diego Flores.

Amonestados: Hurtado (DT), Sanhueza, González (DSC); Ugarte, Suazo, Aguirre (MAG).

Goles: 1-0, 32’, Pontigo; 2-0, 52’, Gotti; 3-0, 86’, Pontigo.

Estadio: Joaquín Muñoz García, Santa Cruz.

Público: 1.192 espectadores.