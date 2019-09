En Rancagua: Con entusiasmo se llevó a cabo el Concurso Comunal de Cueca Escolar 2019

“Hace 59 años me dedico a esto en Chile y nunca me habían dicho que soy un buen chico”, expresó al respecto.

Marcela Catalán

El rancagüino Nolberto González recibió la Distinción al Mérito Coral, otorgada por la Federación de Coros de Chile. El maestro obtuvo el galardón de manos de Verónica Jara, presidenta de la mencionada entidad. El premio fue entregado en el Teatro Municipal de Chillán, en el contexto del Festival Nacional de Coros. La cita tuvo lugar el 15, 16 y 17 de agosto.

En palabras del director de Coral Cámara Triana, este reconocimiento equivale a “un Oscar a la trayectoria en el sector, para personas mayores que han desarrollado un quehacer relevante” en la disciplina. “Lo obsequian hace unos 15 años, pero hace tiempo que no lo daban. Quienes lo han ganado son bastante importantes”, explica, añadiendo que su inquietud por su trabajo surgió mientras estudiaba en el Seminario Pontificio de Santiago, donde aprendió “latín y canto gregoriano”.

“Hace 59 años me dedico a esto en Chile y nunca me habían dicho que soy un buen chico. Por eso me sorprendió obtener este premio, que significa un incentivo. Yo he hecho algunas cosas no sólo en Rancagua, sino que también en otros lados. Se está dando cuenta de que he sido útil a través de los arreglos musicales y corales”, subraya.

González advierte que “por primera vez me señalan ‘Tú vales’ en el país”, a pesar de que “he mantenido la llama” coral en la capital regional, “por muchos años junto al Coro de Profesores. Además dirigí otros en San Vicente y Pelequén”, relata.

Ésta no es la primera distinción que recae en sus manos, pues junto al Coro José Barbagelata concursó en el Golden Voices of Montserrat. En la categoría para personas de 35 a 80 años, se impusieron en el segundo lugar. Dicho certamen contó con representantes de diversas naciones y se llevó a cabo en el marco de Fiestalonia Milenio, efectuado en Lloret de Mar, España.

El maestro agrega que además es poco frecuente que este galardón chileno recaiga en personalidades de regiones. “En todo orden de cosas, incluido el musical, habitualmente la aristocracia está en Santiago, por lo que destacan quienes han estudiado en el extranjero. Por tanto, que se fijen en alguien de acá, es algo significativo. Para mí lo es, porque han puesto atención en mi humilde persona, ya que en Rancagua nunca ha pasado nada”, critica.

Respecto a si tiene algún anhelo por hacer realidad, González responde que tenía “muchos sueños que se han cumplido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, dirigir un coro es un desafío muy grande, porque se debe saber música, interpretar, trabajar con la intención, además de conocer las partituras. También logré conducir un coro con orquesta, lo hice varias veces. En este momento, para mí lo fundamental es tener buena salud. A mi edad, debo cuidarme para poder seguir haciendo cosas. Me interesa mucho continuar activo”, revela.