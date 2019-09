Rancagüino Julio Jeanmaire ganó concurso para intervenir la Torre Entel

– Desde el 9 de septiembre hasta el 20 habrá una marcha banca cuyo aumento será de $50 pesos, en todas las líneas desde Rancagua a esa comuna.

Gina Pérez Orellana

Fotos: Marco Lara

Llegó septiembre y junto a ello una noticia que afectará a los bolsillos de los usuarios que se trasladan diariamente entre Rancagua y Machalí, un alza en el valor del pasaje de $50 pesos- actualmente el pasaje es de $700.- y la que ya está siendo anunciada en los mismos vehículos. Alfredo Sánchez, presidente de la Fecor (Federación de Taxis -Colectivos rurales) explicó que habrá una marcha blanca desde el 9 al 20 de septiembre, esto con el fin de que las personas tomen ya el conocimiento, para ya luego desde el 20 será oficial por lo que los usuarios deberán suma el nuevo monto a la tarifa base.

SE ADHIEREN TODAS LAS LINEAS

Consultado el dirigente si esto será de manera general, ratificó la medida esgrimiendo que efectivamente se adhieren todas las líneas y que de hecho los mismos vehículos ya lo anuncian en sus vidrios traseros. En relación a las razones, manifestó que “más de cinco años que no se registraba un alza y esto era ya necesario por los costos asociados a esta tarea”.

Cabe destacar que son 5 líneas de colectivo con un total de 240 vehículos, así lo ratificó Sánchez , cantidad de locomoción que se puede ver afectada su frecuencia producto del taco que se da en horarios peack entre ambas comunas “los tacos afectan a la frecuencia y esto ocurre tanto en Machalí o Graneros que también ocurre, y que hacen demorar mucho más” explicó.

EXTENSIÓN RADIO URBANO

El pasado 21 de marzo del presente año autoridades locales anunciaron un paquete de ocho medidas con el fin de mejorar el transporte en la conurbación de Machalí-Rancagua, entre ellas se incluyó la extensión del radio urbano para el transporte público lo que traerá nuevos microbuses junto a más trayectos, el que se espera en un plazo de doce meses realizar un nuevo llamado a licitación del transporte mayor, lo que según las autoridades permitirá fomentar la competencia, incorporar nuevos microbuses y nuevos recorridos que actualmente no están incorporados.

Dicho cambio -según lo anunciado en marzo – ya estaría en ejecución en el mes de septiembre. En relación a ello, Sánchez manifestó que “aún no están claros los plazos establecidos para el cambio de radio a urbano en Machalí, aún no ese sabe cuándo eso ocurrirá”. En esa línea, el representante señaló que han mantenido reuniones con profesionales de la Seremi de Transportes hace pocos días “Nos reunimos la semana pasada para interiorizarnos de los cambios sobre todo en los perímetros extendidos y para saber el tiempo que comenzaría aquello y no hay claridad de ellos, así que estamos a la espera “señaló. Ahora bien, a juicio de Sánchez esto no debiera transformarse en un tema que afecte el actual servicio por el contrario él prevé que podrían ser las mismas líneas existentes hacerse cargo del nuevo “reordenamiento” para abarcar así los sectores que actualmente cuentan con menos locomoción.