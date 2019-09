EDITORIAL: Terminó un nuevo periodo de gestión de episodios críticos

Somos los gremios de la pequeña y mediana empresa de la Región de O´Higgins, de la agricultura, la construcción, el comercio y turismo, la industria y los servicios; que generamos el 60% del empleo regional con 272.400 puestos de trabajo.

Mediante la presente nota, y en el contexto de la propuesta de iniciativa parlamentaria de rebajar la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas, exponemos que de concretarse tal medida, significaría un enorme costo para nuestras empresas, que no nos es posible soportar al no poder traspasar ese mayor costo a precios. Del mismo modo, y sin el adecuado tiempo de adaptación; no contamos con las herramientas necesarias para lograr la misma productividad con menor dotación. En suma, y como se propone, tal medida, tiene un enorme impacto en nuestra competitividad.

También empatizamos con las legítimas aspiraciones de nuestros trabajadores, de tener mejor calidad de vida familiar, entretención y esparcimiento; y siempre estaremos por que así sea; sin embargo, también priorizaremos las medidas necesarias para conservar sus empleos y la competitividad de nuestros negocios.

Por tanto, nos dirigimos a los parlamentarios, especialmente a los de la Región de O’Higgins; para que abran espacios de diálogo con las pequeñas y medianas empresas, para poder exponer nuestra realidad, las dificultades que enfrentamos y las limitaciones que tenemos frente a la propuesta de reforma laboral.

Adhieren: