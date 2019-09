En Santa Cruz se realizará el primer congreso de jóvenes católicos

• Hasta el 10 de septiembre la plataforma del Ministerio de Educación, recibirá las postulaciones de los estudiantes.





El 26 de agosto pasado se iniciaron las postulaciones a través de la plataforma dispuesta por el Ministerio de Educación www.sistemadeadmisiónescolar.cl, para que los apoderados inscribieran a sus hijos en los distintos establecimientos educacionales de preferencia para su continuidad de estudios, ya sea en enseñanza prebásica, básica o media. A la fecha y a sólo días del 10 de septiembre, plazo establecido para finalizar las postulaciones en la región de O’Higgins, un 78,5 % de los apoderados han cumplido e inscribieron a sus hijos en la plataforma del Ministerio de Educación. Sin embargo, un porcentaje importante de padres ha dejado la tarea para el final, generando un retraso en el cierre del proceso.

Por este motivo, el seremi de educación Leonardo Fuentes hizo un llamado para que los apoderados agilicen este proceso de postulación durante el fin de semana, con el propósito de evitar colapsos durante las últimas horas de inscripción.



“Llamamos a los padres que aún no han ingresado a la plataforma virtual del Ministerio de Educación www.sistemadeadmisiónescolar.cl a postular a sus hijos y a no dejar el proceso para última hora. Hemos detectado que los fines de semana caen estrepitosamente las inscripciones en la región y por eso es importante que el 21% de los padres que restan por realizar este trámite, lo hagan con anticipación porque el plazo establecido se agota y queremos que todos los niños, principalmente aquellos que están obligados a postular, no queden fuera de este proceso” señaló el secretario regional ministerial de Educación.

Por otra parte, señaló que “los indicadores señalan que, en la provincia de Cardenal Caro, las postulaciones al Sistema de admisión Escolar están bajo la media regional y nacional, por ese motivo hacemos un llamado a los apoderados de las seis comunas que componen la provincia costera, para que ingresen a la plataforma y agilicen las inscripciones”. Los apoderados que requieran ayuda podrán visitar alguno de los puntos de postulación dispuestos en la región.

Además, cada uno de los establecimientos que participarán en el SAE en esta zona cuenta con un Encargado de Admisión capacitado en el funcionamiento del sistema. El plazo para postular se extiende hasta el 10 de septiembre a las 18.00 horas.



Puntos de postulación



Los apoderados pueden realizar el proceso de postulación desde sus hogares o en los puntos de ayuda habilitados en todas las comunas de la región. Estos se encuentran en las Secretarías Regionales de Educación, los Departamentos Provinciales de Educación, bibliotecas públicas, algunos establecimientos educacionales, Injuv, entre otros servicios, donde además encontrarán personal que los ayudará durante el proceso.



Para conocer más información sobre el proceso de postulación pueden ingresar a www.sistemadeadmisionescolar.cl o llamar al teléfono de ayuda: 600 600 2626, en el que se pueden consultar dónde se ubican los puntos de ayuda y recibir asistencia remota para postular.



Fechas clave

Las familias de la región tienen plazo para postular hasta el 10 de septiembre a las 18.00 horas.

Los resultados estarán disponibles en la plataforma web el día 29 de octubre, donde los apoderados podrán aceptar o rechazar el establecimiento asignado. Para quienes rechazaron el establecimiento asignado, el proceso contempla una etapa complementaria de postulación a partir del 27 de noviembre.

¿Cómo postular?

Con el SAE los padres y apoderados deben ingresar los colegios a los que desean que sus hijos asistan en orden de preferencia. Cuando haya más cupos que postulantes, serán todos admitidos, de lo contrario se siguen ciertos criterios de prioridad: