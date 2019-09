Los alcances de la Ley Mortinato

Carolina Pérez P.

Matrona y académica Facultad de Medicina y Ciencia

U. San Sebastián

La maternidad y paternidad es el mayor vínculo emocional humano y la ruptura de este vínculo, aunque se genere en etapas precoces del embarazo, significa una pérdida irrecuperable en el mundo emocional de los padres y de las familias.



La muerte del feto in útero o de un recién nacido, no es públicamente reconocida ni socialmente expresada; no hay inscripción, no hay rituales fúnebres, no quedan objetos concretos que puedan avalar su existencia, son vividos en silencio y permanecen como un trauma escondido que menoscaba la salud de la familia.



La Ley Mortinato, impulsado por el colectivo de identidad NN, otorga el derecho de los padres, para que de manera voluntaria puedan inscribir a sus hijos/as no nacidos/as o fallecido/a al nacer en el registro civil con nombre y apellido, por otro lado, les brinda la posibilidad de dar una sepultura digna a sus hijos.



Sin duda alguna esta Ley, ayuda para que los padres y las familias puedan transitar por un duelo respetado y dignificado por toda la sociedad, haciendo palpable la existencia de ese hijo o hija que emprendió el vuelo antes de lo esperado.



• ¿En qué consiste la Ley Mortinato?

Permite inscribir voluntariamente con nombre, apellido, sexo y nombre de los padres en el Registro Civil a un hijo/a no nato, fallecidos durante la gestación o el parto y sepultar dignamente.



• ¿Cuándo y dónde se puede inscribir un hijo/a no nato?

La inscripción se realiza en el Registro Civil, el que llevará un registro nacional de mortinatos y esta inscripción se puede hacer en cualquier momento posterior a la muerte del hijo/a.



• ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción?

Presentar un certificado extendido por un profesional de la salud que acredite el fallecimiento durante el proceso de gestación o parto, también se podrá realizar a la inscripción si se acredita la existencia del mortinato con otro documento dispuesto por un profesional del área médica o una declaración ante el Registro Civil.



• ¿Desde cuándo comienza a aplicarse la Ley Mortinato?

Se aplica desde la promulgación de la Ley, y puede aplicar de manera retroactiva, en los casos previos a la vigencia de la norma.