Matías Oviedo, actor: “La música no es algo que se me ocurrió de un día para otro”

Con dos discos en solitario, el intérprete se presentará en la primera edición del festival La Cumbre en Rancagua. El evento se realizará el próximo sábado 5 y domingo 6 de octubre.

Marcela Catalán

Falta menos de un mes para la edición número uno del festival La Cumbre en Rancagua, gracias a lo cual una serie de artistas visitará la capital regional y hará sonar lo mejor de la música popular chilena actual. Uno de ellos es el cantante y actor Matías Oviedo, ocasión en la que interpretará en vivo su segundo y más reciente disco. Se trata de ‘Soy’ (2018), del que por estos días promociona el single ‘Otra Ciudad’. De todo esto y mucho más conversó en exclusiva con El Rancagüino.

En ese contexto recordó a su anterior banda, Julio Pino, con el fin de profundizar en su cambio de estilo. En su opinión, el conjunto “era full latinoamericano o pachanguero, debido a los integrantes del grupo (…). Al adoptar mi camino solista, me fui por el lado más pop”, admite. De ahí que con este álbum quisiera inclinar la balanza hacia el pop rock. “Está bien cargadito a la guitarra eléctrica y a los sintetizadores. Su sonido es más procesado y eléctrico. Lo produjo Daniel Guerrero, con quien compusimos ocho temas entre los dos”, detalla.

El actor confiesa estar “muy feliz” y sentirse “cómodo” con los resultados. “Es como si hubiera encontrado mi sonido y creo que sienta un precedente. Me gusta mucha música, pero este disco tiene algo más indie, con elementos anglo (…) Marca un poco el rumbo, aunque no sé si la llegada”, advierte.

También precisa que la placa contiene “temas pop, otros románticos, cosas más lúdicas y algunas más hot. De todo un poco”. Respecto a si cree que mediante suyo pudo definir su identidad como solista, si bien contesta de modo positivo, agrega “que no se puede descansar en algo, es más entretenido buscar”. Su álbum ‘Soy’ puede ser escuchado en plataformas digitales como iTunes y Spotify.

Sobre su más reciente single, ‘Otra Ciudad’, cuenta que “es una canción de desamor. Refleja esa sensación de cuando quieres dejar todo y partir de cero en otro lugar. Es una balada, sin embargo, intenté que fuera más rockera y que tuviera más peso, para darle mi sello”. El video fue dirigido por Cristóbal Portaluppi y suma casi 180 mil reproducciones de YouTube, además de ser premiado en los Fashion Films de Turquía y Puerto Rico.

EN LA CUMBRE

Matías Oviedo debutará en La Cumbre el sábado 5 de octubre, día en que también estarán Paloma Mami, Francisca Valenzuela, Criminal, entre otros. “Es un paso súper importante, porque por primera vez participaré”, subraya. Aunque ya ha tocado en citas como Vívela Festival y Convive en Concepción, recalca que el de Rancagua es “el evento más grande donde he estado. Mi show se basará prácticamente en mi último disco, aunque quizá incluya algo antiguo. Estaré media hora y tocaré la fina selección de mi repertorio en solitario”, adelanta.

En cuanto a la posibilidad de ejecutar canciones de Soda Stereo o de Gustavo Cerati, en vista de su exitosa interpretación de la fallecida estrella trasandina, lo descarta. “Cuando hago conciertos largos, considero dos o tres temas de Cerati a modo de cover, pero La Cumbre no es el lugar para hacerlo, porque tengo poco tiempo y quiero privilegiar lo mío”.

Respecto a si tocará composiciones de Julio Pino, comenta que realiza versiones de temas suyos. “Puede ser que meta un par, aunque las armé y grabé de nuevo. Tal vez resulte algo entrete, porque eran súper prendidas, a pesar de que les cambié un poco la onda: las saqué de la cumbia y les di un aire más pop”, admite.

“UNA FORMA DE HACER ARTE”

En 2016 el actor subió a los escenarios para protagonizar ‘Nada Personal’, montaje que revelaba el lado más íntimo de Gustavo Cerati. Oviedo fue el encargado de vestirse a la usanza del ídolo argentino, recibiendo una excelente crítica. En relación a si le gustaría volver a efectuar un musical, dado que mediante este formato puede hacer confluir sus dos facetas, sostiene que hacer este tipo de producciones le “cae de cajón. Me gustaría harto, sin embargo, entre la teleserie y mi carrera solista, es complicado cumplir con una tercera actividad”. En su opinión, propuestas de dicha índole “exigen harto trabajo”.

Consultado acerca de si su trayectoria televisiva le ha acarreado prejuicios contra su carrera musical, tal como en su minuto declaró el periodista Jean Philippe Cretton respecto su propio caso, el integrante del elenco de ‘Verdades Ocultas’ responde que se trata problemas a encarar: “Uno siempre enfrenta esas aprehensiones, pero estoy haciendo una carrera profesional y me la tomo bastante en serio. En particular desde que soy solista. Mi estrategia contra los prejuicios es la perseverancia. Llevo rato en esto, con Julio Pino hice tres discos y éste es mi segundo álbum solista”, enfatiza.

En esa línea, agrega: “La música no es algo que se me ocurrió de un día para otro. No se trata de un capricho; es mi forma de hacer arte. Llegué al teatro a través suyo, ya que ingresé a estudiar Música y luego me cambié. Me voló la cabeza y me gustó, hasta hoy me dedico al teatro, aunque nunca solté la música. Lo es todo para mí, porque me permite desarrollar mi lado autoral (…) A través suyo vuelco mi faceta más personal (…) Cuando actúo, cumplo un rol más de intérprete. Si bien es una forma de crear, yo no escribo las obras en las cuales actúo, pero sí mis canciones”.

EN TELEVISIÓN

Acerca de cómo logra equilibrar su carrera como cantante con su participación en la teleserie ‘Verdades Ocultas’, dado que ésta lleva bastante tiempo en pantalla, contesta que no es “el primero ni el último con dos trabajos. En general termino de grabar a las tres, cuatro o cinco de la tarde. De ahí me dedico a la música. Además, no hago (capítulos) todos los días, los horarios son flexibles. Me organizo semana a semana, poniéndome planes y metas. Toda la vida lo he hecho así, congeniando las dos cosas. Ya lo tengo más o menos dominado”.



Aparte de generar una serie de comentarios debido a su larga extensión y a que ha logrado mantener una gran sintonía en su horario, a menudo el espacio televisivo impulsa a sus seguidores a bromear con sus giros dramáticos. “Me han hecho mil memes”, responde entre risas. “A la teleserie le va mejor que antes. La gente alega mucho, aunque la ve bastante y estoy feliz. Me gusta actuar y ha sido súper desafiante, porque nunca hice una ficción tan larga y pasan varias cosas. Muchas son insólitas, pero uno debe darles credibilidad”, remata Matías Oviedo.