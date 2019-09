En Santa Cruz recuperan vehículo que había sido robado en un “portonazo”

Una de las tradiciones que se mantienen en el país, especialmente en el mes de septiembre es la de encumbrar volantines. Es por ello que cada año se hace el llamado no hacerlo utilizando el hilo curado, el que puedes provocar fatales consecuencias para las personas.



Es por ello que la Prefectura Cachapoal N° 11 de Carabineros representada en la Sección de Criminalística Rancagua LABOCAR, ha querido entregar unas sencillas recomendaciones e informar a todas las familias del país el peligro de usar el hilo curado.



La finalidad es que las personas puedan disfrutar estas fiestas, sin tener accidentes ni dificultades con el uso del “volantín”, específicamente con el “hilo curado”, y de esa forma vivir el mes de la patria como corresponde y sin riesgos.



Entre las recomendaciones destaca no elevar volantines en lugares cercanos al tendido eléctrico y no rescatarlos en caso de quedar atrapados. No usar metal o papel de aluminio en la elaboración del volantín. No utilizar hilo curado en base a vidrio molido, ni nylon. No cruzar calles a la hora de elevar volantines, con el fin de no generar accidentes por la distracción. Verificar que el lugar sea óptimo y seguro para la elevación de volantines.



Es bueno precisar, que la Ley N° 20.700 sanciona a aquella persona que expenda, fabrique, utilice o transporte éste elemento (hilo curado). Asimismo, la Ley señala diferencias entre el hilo de competencia, el cual está totalmente autorizado, se entiende por hilo de competencia aquel que tiene un color visible y está conformado exclusivamente de algodón, de no más de tres hebras trenzadas, que no excede 0,5 milímetros de grosor, al cual se adhiere, con un adhesivo constituido únicamente por gelatina de origen animal o vegetal, cuarzo microgranulado de tamaño entre 0,042 y 0,053 micras, producido por fabricantes autorizados, en cambio la ley define como hilo curado “aquel que no cumple con las especificaciones del hilo de competencia, especialmente aquellos hilos que incluyan plástico, fibra sintética, lino o metal o al cual se ha adherido algún elemento o compuesto abrasivo o cortante como cristal o vidrio molido, elemento mineral, polvo esmeril o metálico o granos de cuarzo de mayor aspereza”.