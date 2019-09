En la región: Gobierno espera generar 9 mil puestos de trabajo mediante inversiones en vivienda

La autoridad sanitaria detalló que las fiscalizaciones incluyen faenadoras, restaurantes, fábricas de empanadas, carnicerías y lugares donde el proceso productivo va a tener su distribución final en las fondas. “Queremos que las personas disfruten estas Fiestas Patrias; por lo tanto, estamos con rigurosidad revisando los locales de alimentos desde el proceso productivo de faenación de carnes, por ejemplo, hasta su venta en carnicerías”, argumentó.

La mañana de este miércoles, la nueva Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de O´Higgins, Daniela Zavando llegó hasta dependencias de Diario El Rancagüino para sostener una amena reunión con el director de nuestro medio de comunicación, Alejandro González con quien abordó importantes temas del acontecer nacional, regional y comunal en materia de salud.

En la cita, la autoridad sanitaria, que lleva menos de un mes en el cargo, se refirió a los desafíos que enfrentará en esta segunda administración a la cabeza de la Seremi de Salud de la Región de O’Higgins: “Uno de los desafíos que me gustaría lograr es ir aumentando la conciencia en prevención, ese es el foco. No sólo la modernización de la COMPIN que es un foco muy importante, porque afecta en un momento de mayor fragilidad de las personas; pero en temas de prevención no es un recurso, que es absolutamente necesario, donde se pueden producir resultados concretos y reales en las mejoras de la salud de la población y queremos hacer un trabajo fuerte en todas las áreas que aborda la Seremi”.

SEREMI A TODA MÁQUINA

En el contexto de la prevención, la Seremi de Salud dio a conocer que desde hace un mes la entidad sanitaria trabaja para enfrentar las Fiestas Patrias con diversas fiscalizaciones

“Empezamos a trabajar desde agosto en esto, y a la fecha se han hecho alrededor de 276 fiscalizaciones que incluyen faenadoras, restaurantes, fábricas de empanadas, carnicerías y lugares donde el proceso productivo va a tener su distribución final en las fondas. “Queremos que las personas disfruten estas Fiestas Patrias; por lo tanto, estamos con rigurosidad revisando los locales de alimentos desde el proceso productivo de faenación de carnes, por ejemplo, hasta su venta en carnicerías y todos los insumos que serán utilizados en estas Fiestas Patrias para el bien del consumidor”, argumentó.

En esta línea, la autoridad sanitaria informó que se han levantado 14 sumarios sanitarios y se han decomisado 130 kilogramos de carne en tres decomisos.

Para prevenir y educar, la entidad de salud ha realizado 30 reuniones educativas con fonderos, las que están destinadas a ir enseñando buenas prácticas en materia de manejo de alimentos, así como para la entrega de recomendaciones previas, explicó la Seremi del ramo. “Aquí no sólo hay un proceso de fiscalización; sino también un espacio de educación donde insistimos en cosas que ya saben, pero donde cometen errores frecuentes cada vez que realizamos fiscalizaciones. Además en nuestra página, generaremos un espacio donde la gente pueda reconocer cuáles son los errores más frecuentes que hacen que surjan los Sumarios Sanitarios, Prohibiciones de Funcionamiento, Clausuras, etc. porque nuestro foco es prevenir, enseñar, educar”, argumentó Zavando.

OHIGGINS: CERO CASO VIRUS HANTA

Con las fiestas y la llegada de la primavera, a muchos amantes del campo les gusta disfrutar del aire libre, pero hay que tener en cuenta que nuestra región es una de las zonas que presenta y convive con el ratón de cola larga portador del Virus Hanta y si bien desde enero hasta la fecha O’Higgins presenta Cero Caso de Virus Hanta, la autoridad sanitaria no dejó pasar la oportunidad de recordar el mensaje preventivo ante esta situación.

“Para nosotros es un orgullo decir hasta hoy que tenemos caso cero en la región de O’Higgins de Virus Hanta, pero sabemos que se nos vienen meses que son más complejos, porque hay condiciones climáticas que permiten estas salidas al aire libre y por eso recordar que cada vez que nos descuidamos tenemos el riesgo de enfermarnos”, expuso Zavando.

Aquí, la autoridad sanitaria recordó las medidas de prevención ante la presencia del temido roedor “el uso de las carpas que deben ser con cierre y piso, todo lo que vaya destinado a evitar el contacto con este roedor de cola larga, desmalezar a 30 metros el lugar que se va a ocupar en camping, el manejo de residuos, los alimentos mantenerlos herméticamente cerrados, sólo uso de agua potable, evitar situaciones de riesgo recordando que el Hanta se trasmite por las excretas, salivas y orina del ratón que uno las respira y es ahí donde se produce el contagio”, informó la Seremi de Salud.

En este tema, la facultativa agregó que dentro de la naturaleza están los depredadores naturales del ratón de cola larga, entre ellos la lechuza blanca, el zorro, la culebra de cerro “el llamado es a no matarlas, no cazarlas, no alimentarlos, porque se pueden enfermar y porque al estar saciados, no existe el instinto depredador de estos animalitos por lo que no buscan al ratón y no se autorregulan”, detalló la autoridad.

ALGO DE SU CURRICULUM

La Dra. Daniela Zavando Matamala, antes de llegar al cargo, se desempeñaba como Directora de Atención Primaria del Servicio de Salud O´Higgins. Además, la profesional ya había sido seremi de la cartera tanto en O´Higgins como en la Región Metropolitana durante la primera administración del presidente Sebastián Piñera.

La Dra. Daniela Zavando es Cirujano Dentista, Magíster en Ciencias Médicas y Magíster en Biología Estructural Humana (Morfología) y está Certificada en Epidemiología para Gestores de Salud Pública por la Bloomberg Public Health Johns Hopkins University. Además cuenta con diplomados en el ámbito de la gestión de Instituciones de Salud y Políticas Públicas. Además se ha desempeñado en cargos de dirección pública y privados.