OPINION: 11 de Septiembre, el nunca más es tarea de todos

Nicolás Yáñez Garrido

Socio de Stone, Rodríguez & Yáñez, Asesorías Legales

Esta semana se conmemoró el aniversario número 46 del Golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973, una fecha que no es ajena para ningún chileno, y que trae aparejado una serie de actos, homenajes y reflexiones propias de la histórica fecha. Dentro de todos los recuerdos que dicha época trae para algunos, incluido el dolor, el perdón, e inclusive la resignación, siempre queda en la palestra del lector y del ciudadano común la frase “Para que nunca más”. Pero antes de que nos reunamos a través de este texto, y logremos el apotegma propio de esta situación, siempre es bueno ser sincero, lo que me obliga a mencionar que escribir respecto de esta fecha siempre trae un poco de temor aparejado, toda vez que en calidad de ensayista es muy difícil dejar de lado las emociones y sentimientos respecto de una fecha que aún tiene a sus protagonistas y testigos caminando por las calles. Me disculpo anticipadamente en caso de incurrir en una ofensa para el lector. Así las cosas, siempre es bueno recordar que el quiebre democrático del 11 de septiembre de 1973 no fue un hecho inesperado, sino que fue una encadenación de hechos y circunstancias que concluyeron en un hecho detonante como el conmemorado. Es precisamente este punto donde es necesario profundizar; porque siempre recordamos que la dictadura duró 17 años, que existieron alrededor de 3.500 asesinatos, que existieron 100.000 casos de torturados, que inclusive ocurrió el Magnicidio del Ex Presidente Eduardo Frei Montalva (confirmado como tal este año), y obviamente son actos delictuales de lesa humanidad, absolutamente reprochables, por lo que los culpables están pagando y deberán seguir haciéndolo, toda vez que la dictadura deberá cargar con la muerte de todos aquellos inocentes asesinados y también respecto de aquellos culpables que no fueron sometidos a un juicio justo. Pero nuestro deber como ciudadanos y al tenor de la consigna “Para que nunca más”, es tener en cuenta las circunstancias previas al Golpe de Estado, y esto nos debe remontar a un contexto histórico mucho mas antiguo que Allende y Pinochet, sino mas bien a todos aquellos condimentos que formaron el plato de fondo de este menú, porque en estas circunstancias ya no son los militares los responsables, sino que fueron todos los chilenos de aquella época, tanto políticos como ciudadanos. Así debemos recordar la polarización de la población en dos bandos antagónicos e irreconciliables políticamente, los discursos de odio de parte de la clase política, las posturas autoritarias tanto de la derecha como de la izquierda, la incapacidad de la clase política de sentarse a discutir y llegar a un acuerdo, las mentiras, la corrupción de las instituciones, y además la carencia de lealtad que sufrió el Presidente Allende de parte de sus propios partidos políticos; ¡Así es!, es fácil compartir el sacrificio del Presidente Allende y hacerlo propio, pero es ingrato ver que muchos de ellos, fueron los mismos que lo traicionaron. Es tarea nuestra ser responsables del futuro de nuestro país, las decisiones que cada uno tome respecto de su visión política, trae consigo una responsabilidad monumental a futuro. Debemos ser responsables con nuestra democracia, que si bien no es un sistema perfecto, es el único donde todos podemos participar abiertamente, pero esto debemos cuidarlo, no siguiendo discursos de odio ni separatistas, sino más bien velando cada uno, por el debido comportamiento democrático de quienes nos representan. La historia, es una ciencia que nos permite no cometer los errores del pasado, pero la experiencia nos ha enseñado que la historia también es cíclica, por lo que esa consigna “Para que nunca más” debe dejar de ser una consigna, sino una política de vida de cada ciudadano, que busque cuidar la democracia que tanto costo recuperar.