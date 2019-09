Rememorando tradiciones Fiesta Chilenera se vivió con éxito rotundo en Graneros

El convenio tiene un costo de 12 millones de pesos, y los vecinos de Rengo y Rosario pueden mejorar su audición, gracias al operativo médico que se realizó el sábado 27 de julio en dependencias del Cesfam de Rosario, acción enmarcada en el Programa de Resolutividad de Atención Primaria de la Salud (APS).

Durante el fin de semana se realizó un operativo médico con otorrinos, oportunidad en que se atendieron 100 usuarios, tanto del Cesfam Rengo como de Rosario. En la oportunidad se entregaron los medicamentos y prontamente será la entrega de audífonos para los pacientes que lo requieran. Este es un convenio que tiene un costo de 12 millones, acuerdo entre el Departamento de Salud Municipal y el Servicio de Salud O’Higgins.

Este operativo se inició a las 8:30 de la mañana con el primer grupo de beneficiarios citados para su evaluación auditiva. Fueron recibidos por el director del Cesfam de Rosario, Felipe Jiménez y personal del departamento de salud y Cesfam Rosario. Durante el transcurso de este operativo, también se hizo presente el director de salud, Pablo Villanueva, quien compartió con los usuarios, los funcionarios y la empresa a cargo de este operativo.

Durante la actividad, Pablo Villanueva señaló que “este es un proyecto entre el Servicio de Salud O’Higgins y nuestro municipio. Dentro de ese convenio, vienen los apoyos de algunas especialidades de los cuales no están dentro de la canasta de atención primaria, pero si nos da la facultad de adquirirla a través de licitaciones, esto tiene por finalidad brindar a las personas que ya tienen problemas de hipoacusia ya sea lateral o bilateral, que tiene la sospecha que su problema de audición no tiene otra alternativa que la de usar un audífonos, como en la atención primaria no hay especialidad de otorrino, se juntan todas las interconsultas de ambos Cesfam para determinar una canasta de evaluación que este año benefició a 100 usuarios de ambos Cesfam de nuestra comuna”.

Frente al desarrollo del operativo, Villanueva explicó “en este operativo el otorrino los evalúa y el determina su problema, si es por alguna infección se le entrega inmediatamente un tratamiento y posteriormente el usuario acude a un control, pero si el paciente tiene la sospecha de hipoacusia, se le realiza una audiometría. Si esta sale positiva, al paciente se le toma un molde para hacer el audífono, esta vez de los 100 usuarios beneficiados dentro de este operativo, 31 de ellos requieren audífonos, los cuales en unas semanas más recibirán un aparato de última tecnología que en el mercado tiene un alto costo, pero en esta oportunidad por ser beneficiario de nuestro programa lo recibirá en forma gratuita”.