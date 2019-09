Rengo buscará el triunfo frente a Mejillones en una nueva fecha de la Tercera A

El volante Fabrizio Ramírez, indicó que el encuentro contra Universidad Católica no será fácil, y que tendrán que sostener su juego para poder volver a Rancagua con puntos desde San Carlos de Apoquindo.

Ricardo Obando.

Contando las horas para visitar a la Universidad Católica están en el Monasterio Celeste. O’Higgins, que espera conseguir un buen resultado en San Carlos de Apoquindo, quieren hacerse fuerte desde su fútbol para cosechar frente al puntero.



En ese sentido, el equipo rancagüino ha tenido un trabajo basado en potenciar sus fortalezas y aprovechar las debilidades que tiene el equipo de Gustavo Quinteros, que al margen de ser el sólido líder del torneo, tienen falencias que pueden ser vía libre no solo desde la tenencia del balón, sino que también desde la velocidad en la salida y también en poder controlar el buen medio campo que sostiene el cuadro cruzado.



Al respecto, el volante Fabrizio Ramírez, indicó que la Católica es el puntero, y que este partido no será fácil para el cuadro rancagüino. “Ningún partido del torneo lo ha sido, todos los equipos luchan hasta el final. Es el líder, por algo está ahí. Será complicado, pero nosotros tenemos nuestras cosas, debemos hacer un buen juego, estar bien concentrados y aprovechar las oportunidades que tengamos”.



Para este lance, dijo, lo primero es “ser intensos, dinámicos. De igual manera, a la hora de tener la pelota no tenemos que perderla, estar bien parados y aprovechar las ocasiones que nos queden. Si anotamos primero, nos va a dar más confianza”.



Además, indicó que para este duelo, ambos cuadros llegan con presión por conseguir los puntos. La Universidad Católica por tratar de mantener o quizás aumentar su ventaja en la cima de la tabla, y para O’Higgins el poder quedar en puestos de clasificación a la Copa Libertadores. “Considero que los dos equipos están con presión. Nosotros queremos seguir subiendo, estamos cerca del segundo puesto y esto será once contra once, esperemos no equivocarnos y traernos el partido”, expresó.

De paso, el costarricense manifestó que, el rival de turno, “es un equipo, que creo que le gusta tener la pelota, atacar muchísimo y la clave será tomar ejemplo de partidos anteriores, como lo hicimos contra Colo-Colo. Esos momentos los tenemos que repetir”.

VARIANTES

De momento, se estima que habría tres modificaciones respecto al último partido por el torneo. Miguel Pinto reemplazaría a Luis Ureta, José Luis Muñoz a Facundo Castro y Diego González al suspendido.

Tomás Alarcón. Eso ha trabajado en el Monasterio Celeste el técnico Marco Antonio Figueroa.

En tanto, el resto del once estelar será el mismo que ha venido actuando en las últimas fechas.

Ahora bien, pensando en el partido, el volante Fabrizio Ramírez, aseguró que para O’Higgins este año, han existido partidos y partidos. Por ejemplo, contra los llamados “grandes”, que dejan jugar, se han visto bien. Caso contrario contra cuadros recatadas y que se refugian en su zona. “Si hacen un bloque más resguardados, es más difícil para nosotros a la hora de entrar. Cuando los rivales salen a proponer, cuando se hace de ida y vuelta en las dos áreas, eso nos facilita un poco. Pero cada uno tiene su manera de jugar”, recordó.



Finalmente, Ramírez recordó que la tabla está muy estrecha. “Ha sido la tónica del torneo, tenemos claro que no podemos dejar puntos y que tenemos que seguir arriba para dar la pelea”.