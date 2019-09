Atropello le quita la vida a hombre de 27 años en Rancagua

Molestia causó en Eduardo Soto la posibilidad de que se pudiese utilizar la ruta Travesía si el by pass Rancagua no daba abasto con el tráfico de los santiaguinos. Acusa descoordinación entre Transportes y el MOP.

Gina Pérez Orellana

Molesto se mostró el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, ante la posibilidad de que se interviniera la Ruta Travesía en el contexto del plan de salida de los vehículos de Santiago hacia el sur, o en su retorno a la capital, reclamó por lo que calificó como una medida“arbitraria”, ya que no consideró los intereses locales ni mucho menos la opinión de las autoridades comunales. “Este fin de semana, con ocasión del largo feriado de Fiestas Patrias, se inicia un plan de contingencia en que el Ministerio de Transportes, el de Obras Públicas, más las concesionarias, decidieron cómo resolver el problema en Santiago. Nosotros queremos manifestar nuestra molestia por considerar que este programa se realizó de forma inconsulta con el municipio de Rancagua”, indicó el alcalde Eduardo Soto.

Debido a lo anterior, el edil rancagüino solicitó que este tipo de problemas, propios de la capital nacional, se resuelvan de otra forma. “En el caso de que la Ruta 5 Sur (Bypass) no dé el flujo van a utilizar la Ruta Travesía (cuatro pistas) que es una ruta urbana de Rancagua. Eso va a generar taco e impedirá que los vecinos puedan desplazarse de sur a norte por esta vía, ya que estará dedicada a los santiaguinos. Ese mismo problema se producirá el domingo 22, cuando se dé de forma inversa. Estamos molestos, creemos que el problema se debe resolver a través de las concesionarias, no por las vías urbanas de Rancagua”, finalizó Soto.

“Las decisiones tomadas nos afectan ya que hablan de la ruta travesía una ruta urbana propia de Rancagua de utilización por la comunidad y es más habían solicitado la eliminación del semáforo para el 17 y 22 de tal forma que los que vienen de Santiago al sur tendrían todo expedito y los que habitualmente usan el semáforo shopping hacia el poniente no podrían usarlo” es lo que dejo en claro tras conversar con “El Rancagüino” molestia que no escondió y puntualizó que lo peor es que no se consultó con tiempo y segundo si bien es cierto es una ruta que está bajo la tuición de vialidad es una ruta urbana de la ciudad y tercero que los rancagüinos no pueden sufrir los inconvenientes “los problemas que generan los santiaguinos deben ser solucionadas por las rutas concesionadas y no usar una ruta de la ciudad y más aún cuando sólo el jueves en una reunión se nos informó las decisiones tomadas y eso es una falta de respeto “manifestó.

A juicio del edil, el problema se genera más en la cartera de Transporte más que en el de Obras Públicas, quien resaltó que al menos la autoridad regional le habría manifestado que “esta sería la última vez que ocuparían una ruta urbana de Rancagua para solucionar un problema de los santiaguinos soslayó. Además, insistió que lo más grave es que “el seremi de Transporte convoca a una reunión y que en ella no está presente el MOP , quien no está en conocimiento de lo que se está decidiendo y resolviendo con las autoridades que él citó y eso demuestra una descoordinación que me sorprende y molesta y me parece que estas cosas debieran ser coordinadas de mejor manera e informadas y que no partan desde instrucciones que dan desde Santiago en función de acuerdos que toman desde allá los ministerios con la concesionaria”.

En ese sentido Ud se aferra a que se cumpla que sea la última vez que ocupen la ruta Travesía para dar solución a este problema

Así es. Cuando ellos quieran salir y volver que usen las vías concesionadas. Pero que no nos vengan a afectar la tranquilidad o el normal desempeño de los rancagüinos, son días claves para la comunidad, de mucho movimiento y no nos pueden coartar el desplazamiento propio. Imagine al no tener el semáforo – de la ruta travesía al ex shopping – las personas que necesitarían desplazarse en esa dirección tendrían que darse vuelta a Graneros y desde allí sumarse al taco de los que viene desde el norte al sur de verdad que eso es impresentable.

Y eso ya es acordado …¿será así?

En la reunión de ayer insisto no estaba presente Obras Publicas porque no estaba invitado esa fue la petición inicial y que entiendo que la UOCT se llegó a una solución que en la eventualidad que fuese necesario podrían modificarse los tiempos del semáforo, pero en ningún caso aceptaremos que arbitrariamente se impida que quienes usen la ruta Travesía y necesiten desplazarse hacia el nor poniente no puedan usar esa vía debemos garantizar a los rancagüinos el normal desplazamiento.

Uno debe expresar la molestia, ya que luego la comunidad indica y responsabiliza al municipio y no puede ser que en Santiago tomen decisiones de lo que debe hacerse en regiones y sin ser consultados y ni siquiera con información anticipada sino con cosas a última hora y soluciones sin la adecuada coordinación de algunos actores de la región.

Su molestia …¿siente Ud que fue recogida por las autoridades?

Bueno yo quiero agradecer la disposición del seremi de Obras Públicas, siento que allí hay algunas coincidencias y sé que el planteó en Santiago el tema. He conversado con el intendente también. Pero el seremi de Transporte- Hans González- creo que no se ha enterado ya que no ha habido comunicación, pero creo que las autoridades regionales si bien dependen del nivel central deben velar por sus representados de la región. Y yo tengo claro mi compromiso como alcalde y es con la comunidad y con los vecinos de Rancagua.