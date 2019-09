El alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, junto a otras autoridades locales, visitaron la Medialuna para inspeccionar los últimos detalles antes del comienzo de las fondas 2019. Este año serán del lunes 16 al domingo 22.

Ya está todo listo para el comienzo de las Fondas y Ramadas de Rancagua, parte de la celebración de las Fiestas Patrias. Este lunes 16 de septiembre, desde las 19 horas, comenzará a funcionar esta fiesta costumbrista nacional en la Medialuna Monumental. Para ello, el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, junto a otras autoridades locales, realizaron una visita a las instalaciones para ver los últimos detalles antes del comienzo.



Durante el recorrido, se pudo apreciar las distintas ramadas que darán vida a esta fonda, y el carácter de sustentable que aspira esta celebración. Para este año se ha dispuesto un estacionamiento de bicicletas, y dos puntos limpios que reciclarán botellas plásticas y de vidrio, cartones, latas de aluminio y el aceite de frituras. Los horarios serán de 19 a 03 horas el lunes 16; del martes 17 al sábado 21 de 10 a 03 horas; y el domingo 22 de 10 a 22 horas.



“Esta visita no tiene la connotación de otras fiscalizaciones, lo que queremos es dar a conocer el esfuerzo que estamos haciendo para que los vecinos de Rancagua y otras comunas puedan disfrutar de un recinto que merecen. El servicio policial va a ser reforzado por televigilancia, y lo que se ha consolidado en el tiempo es tener una separación de los diferentes residuos, con el fin de reciclar, también contaremos con iluminación LED, con estacionamiento de bicicletas y un puesto de primeros auxilios. Además, al contrario del año pasado, contaremos con un parque de diversiones”, señaló el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto.



“Quiero invitar a todo el público de Rancagua para que vengan a las fondas, y contarles que habrá seguridad y que se van a mantener los precios. Tenemos todo preparado para que los asistentes lo pasen bien y tengamos unas bonitas fiestas”, indicó el presidente de la Corporación de Fonderos Rancagua, Francisco Maibee.



SEGURIDAD

Tal como lo señalamos anteriormente, la seguridad de los asistentes y la sustentabilidad son parte importante de la preparación de las Fondas y Ramadas 2019. “Va a haber un despliegue importante de carabineros al interior y al exterior del parque para garantizar la seguridad de los asistentes, en que destaca la red integrada de cámaras que cubre la totalidad del recinto. Además, debuta en estas Fiestas Patrias el servicio no tripulado (drones). Hacemos un llamado a que la gente que venga con menores de edad lo hagan temprano, no perderlos de vista, y siempre con el autocuidado; no queremos lamentar accidentes fatales, por ello conducción con cero alcohol”, señaló el comisario de la Primera Comisaría de Carabineros, mayor Carlos González.



La seguridad sanitaria también es parte importante, por ello, el jefe de la Red de Urgencia O´Higgins, Boris Moreno, agregó que “los servicios de Urgencia están fortalecidos con recursos humanos para responder a cualquier requerimiento de la comunidad, en coordinación con el SAMU que estará en comunicación con el puesto de primero auxilios que está al interior del recinto. El llamado es a evitar conductas de riesgo”.



SUSTENTABILIDAD

En cuanto a la sustentabilidad, el director de Secplac, Raimundo Agliati, se refirió a la instalación de estacionamientos de bicicletas en las Fondas y Ramadas. “Coherente con el trabajo de la Municipalidad, que es la promoción del uso de la bicicleta, quisimos dar la oportunidad a la gente para que llegue en bicicleta, para ello construimos un punto de bici estacionamientos con iluminación y cámaras de seguridad. Para los que tomen, la recomendación es que se llevan la bicicleta caminando, a un costado”, indicó el arquitecto.

Por último, y no menos importante, el reciclaje también será parte de las Fondas y Ramadas. Para ello, la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) y la empresa de retiro de residuos domiciliarios Veolia, se unieron para tener unas fondas sustentables. “Como servicio a la comunidad estamos cooperando con la Municipalidad de Rancagua en la instalación de dos puntos verdes para reciclaje y segregación, además de un puesto de reciclaje de frituras. Solicitamos a las personas que mantengan y cooperen. Vamos a reciclar cartones, plásticos, vidrios y latas, además de las frituras”, indicó Pedro Olivares de Veolia.