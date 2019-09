Alejarse del volante si se bebe alcohol es el mensaje que entrega el municipio renguino en estas Fiestas Patrias

Se entregan impactantes testimonios de incluso un funcionario policial que perdió hace 11 años a su madre en un accidente vehicular, donde el alcohol fue el protagonista.



Fernando Ávila Figueroa



Que los renguinos tengan unas Fiestas Patrias tranquilas y sin accidentes de tránsito que lamentar es el objetivo del Municipio de Rengo, esto con el fin de que quienes conducen no beban alcohol, y si deciden beber, luego no tomen un vehículo. Se trata de una campaña que tiene como eje su viralización en las redes sociales donde Carabineros, Bomberos y personal del hospital renguino, entregan recomendaciones con el fin de dar a conocer los efectos negativos que tiene conducir bajo los efectos del alcohol.



La campaña entrega impactantes testimonios de incluso un funcionario policial que perdió hace 11 años a su madre en un accidente vehicular, donde el alcohol fue el protagonista, así como bomberos que han debido atender emergencias donde muchas al llegar al lugar de los hechos se dan cuenta que son personas conocidas para ellos, con el impacto que eso significa.



“En este 18, Rengo te quiere Vivo”, mensaje que entrega el municipio con el fin de sensibilizar a la comunidad respecto a este preocupante tema. Es por el ello que el alcalde de Rengo, Carlos Soto, dio a conocer que el mensaje es uno sólo, el que es que Rengo quiere vivo a sus habitantes, por lo que asumió el compromiso de tener unas fiestas seguras, ojalá sin lamentar accidentes, pero entregando un mensaje innovador con el fin de crear una campaña que sea difundida en las redes sociales, con el fin de hacer un llamado a la gente a que pueda celebrar de manera segura.



Para el alcalde el objetivo es no lamentar hechos fatales, por lo que se colocó énfasis en entregar un mensaje vía redes sociales, que es lo que la comunidad cada día tiene más a su alcance.

Por su parte, el Mayor de la Cuarta Comisaría de Rengo, Mauricio Gajardo, dio a conocer que la campaña es una excelente iniciativa que generó el municipio renguino, donde se busca crear conciencia que quienes deciden beber alcohol, luego no tomen un vehículo, ya que muchas veces las consecuencias son nefastas. Es por ello que hizo un llamado a que la comunidad disfrute con tranquilidad, disfrute en lugares como ramadas y fiestas criollas, pero siempre con prudencia.

Agregó que el llamado es al autocuidado, pero además habrá un despliegue importante de Carabineros, no sólo en la Ruta 5 Sur, debido a que se dispondrá de Carabineros en ramadas y actividades masivas que se realicen.



De la campaña organizada por el municipio de Rengo también participaron funcionarios de Seguridad Publica, Senda Previene, funcionarios de Gabinete del municipio, y Carabineros, con el fin de entregar testimonios que entreguen un mensaje de lo que significa conducir bajo los efectos del alcohol.