Club Libertador ganó Copa Araucanía 2019 de natación máster

Los Unionistas se inclinaron por la cuenta mínima frente a los Huaicocheros en un duelo donde, como señaló su DT, no estaban con las luces encendidas.

No le fue bien a Deportes Santa Cruz en la fecha 23 de la Primera B. Los Unionistas, que venían de conseguir un buen triunfo contra Deportes La Serena en el estadio La Portada, esperaban ratificar eso en condición de local, pero no pudieron afirmarse en la cancha del Joaquín Muñoz García.



La llovizna que cayó en gran parte de la jornada de sábado en Santa Cruz, dejó el campo de juego muy húmedo, lo que hizo que el balón circulara mucho más rápido. Aquella situación incomodó al equipo que dirige Osvaldo Hurtado, más cuando Barnechea se paró bien y salió de contra golpe cuando pudo.



En la primera mitad, los cerca de mil 500 espectadores que llegaron al recinto de la calle 21 de mayo, estaban preocupados. El nivel de su escuadra no era el conocido, y el llegar con peligro a la portería del alemán Moewes, fue casi una odisea. Por el contrario, para la visita, hubo un par de llegadas de riesgo, y una de ellas pudo ser gol de no mediar el vertical derecho de la portería de Rodrigo Paillaqueo.



En el segundo lapso, los Unionistas buscaron, de todos los centros que enviaron -por ambas bandas- prácticamente ninguno pudo ser capturado por Gustavo Gotti o Luca Pontigo, sus delanteros.



Pero, el partido se sentenció en los 15’ del complemento. En una discutida acción, el juez Cristian Andaur sancionó un tiro penal en favor de Barnechea, y el volante Bayron Oyarzo concretó lo que terminó siendo el único gol del partido.



Posterior a eso, el meta huaicochero evitó sobre la hora lo que pudo ser la igualdad, cuando le tapó un tiro a quemarropa al atacante Gotti.



Con esta caída, Santa Cruz se estancó en los 32 puntos, y en la siguiente ronda (fecha 24) tendrá que visitar a Deportes Melipilla, duelo que se disputará después del fin de semana de las Fiestas Patrias.

NO LES SALIÓ NADA

Tras el encuentro, el DT Osvaldo Hurtado, comentó que “estuvimos muy tibios respecto a lo que acostumbramos a jugar. Hoy (sábado) nos encontramos con un penal en contra, no estuvimos finos en los balones detenidos”.



Junto con ello, apuntó que, “no estuvimos a la altura del partido. Se corrió bastante, se metió, pero faltó un poco más para quedarse con los tres puntos”.



De paso, agregó en la visita, durante todo el juego, “estaban esperando el error nuestro, y no fuimos precisos en muchas jugadas. Por fuera no tiramos buenos centros”. Por eso, comentó que, “teníamos que correr y no estuvimos”.



Ahora, para Santa Cruz, que lo que primero buscará en las fechas que restan es abrochar su permanencia en la categoría, tendrá siete finales por delante. Al respecto, Hurtado aseguró que “para nosotros desde que iniciamos el torneo son duelos en esa condición. Vamos a ir con todo, nos tenemos que recuperar y sabemos lo que queremos”.



Finalmente, Hurtado se fue en contra del arbitraje de Cristian Andaur. Sobre eso, dijo que, “tengo una mala suerte, porque se les echa a perder esos intercomunicadores. Me quema la prepotencia y la cargada de mano que nos están pegando, porque es terrible”.



Es más, cerró su comentario apuntando que, los árbitros, “son un desastre, como se evalúan ellos solos, y se ponen las notas solos, vamos a seguir así”.

Ficha del Partido

Deportes Santa Cruz: Rodrigo Paillaqueo; Christopher Penroz (69’, Paulo Cárdenas), Diego Silva, Diego Urquieta, Isaías Meneses, Juan José Contreras, Cristián Collao, Carlos Oyaneder (56’, Diego González), César González (69’, Pablo Sanhueza), Gustavo Gotti, Luca Pontigo. DT: Osvaldo Hurtado

AC Barnechea: Robert Moewes; Francisco Tapia, Hardy Cavero, Henry Sanhueza, Nicolás Ortiz, Yonathan Parancan, Boris Sagredo (82’, Maximiliano Riveros), Manuel Rivera, Mikel Arguinarena (88’, Allan Luttecke), Bayron Oyarzo (63’, Juan Ignacio Duma), Leandro Garate. DT: Hernán Peña.

Árbitros: Cristian Andaur, Rodrigo Brevis, Cindy Nahuelcoy, Juan Sepúlveda.

Amonestados: Hurtado DT, González, Silva (DSC); Ortíz, Tapia, Sanhueza, Rivera (BAR).

Goles: 61’, 0-1, Oyarzo.

Estadio: Joaquín Muñoz García, Santa Cruz.

Público: 1.500 espectadores, aproximadamente.