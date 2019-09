Cuando nadie lo espera aparece el fútbol

Por Carlos Anino, CEO de Napse

Fiestas Patrias, si bien es una fecha de celebración que muchos esperan con ansias, también supone un momento clave para los sitios de venta web, ya que es un momento fuerte de consumo. Como cliente online, no hay nada más frustrante que al ingresar a un portal de comercio electrónico, las sugerencias de compra sean absolutamente lejanas con sus intereses. Esto es un desafío interesante para los eCommerce: poder ofrecer vitrinas personalizadas que den cuenta del conocimiento que tienen sobre los gustos de los clientes.

Es importante no olvidar que el momento de la búsqueda de un producto es una etapa crítica, ya que si no se obtienen resultados adecuados el cliente simplemente abandona. La personalización inteligente y automatizada de la oferta permite que el cliente encuentre rápidamente lo que busca, y por qué, generar ventas cruzadas de otras cosas que son de su interés y que fueron mostrados en el momento justo. Los retailers que posean una buena estrategia basada en el conocimiento de sus clientes tendrán ventaja, porque podrán generar comunicación estratégica al asegurar una experiencia digital diferenciadora, versus los que aún no han trabajado en este punto. Saber qué ofrecer en un canal de venta online y las sugerencias de acuerdo a patrones anteriores, hoy en día, es una tarea esencial.

La tecnología está a favor del comercio electrónico. Actualmente existen soluciones que mediante algoritmos pueden generar smart data para ofrecer productos de interés y generar una relación más efectiva y cercana. Estas herramientas funcionan considerando la navegación de cada cliente para ofrecer productos adecuados para ellos, y no otros que aparecen solo porque sí. Esta información de valor, a su vez, otorga a las compañías la capacidad de usarla para campañas de email marketing con contenidos y promociones enfocadas en los intereses de los consumidores de manera automática.

Ver lo anterior como una oportunidad, sin duda, aumentará las tasas de conversión y generará ventaja competitiva, además será clave a la hora de capitalizar el momento de navegación del usuario, porque seguro volverá. Los retails deben ser inteligentes para crear experiencias de compra que hagan sentir a sus clientes únicos y especiales. La estrategia one to one es el camino.

Descubrir los productos que los consumidores necesitan utilizando la automatización es el paso que hay que dar. Nunca hay que olvidar que los clientes de verdad son aquellos que retornan. Hoy es una obligación básica e imperante para el eCommerce hacer todo lo posible para que el consumidor actual, empoderado, menos fiel e hiperconectado, tenga las mejores vivencias en todos los espacios en los que dialoga con las marcas, desde la tienda física, la tienda online y sus múltiples canales de contacto. De otro modo, ese comercio electrónico puede desaparecer de la mente de los consumidores.