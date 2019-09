Conductor de colectivo «pirata» habría provocado la muerte de hombre de 73 años

Tras el fatal atropello, la familia de la víctima confirmó que el vehículo no pertenece a la línea antes mencionada, cuyo conductor de manera personal confecciona los letreros para prestar un servicio informal en Rancagua.



Fernando Ávila F.



El pasado 23 de agosto de este año, se produjo un fatal atropello a eso de las 12:30 del día, ocasión donde un colectivo marca Hyundai modelo Accent, año 2012, patente DPYD63, recorrido “25 de Febrero” de Rancagua, lo impactó a un ciclista. Quien circulaba en esta bicicleta era don Zenón Carrasco Ruiz de 73 años, el que producto del accidente sufrió múltiples lesiones en su cráneo, las que finalmente le provocaron su muerte el mismo día en el Hospital Regional Rancagua.



El accidente ocurrió en calle Las Tórtolas, pasaje Los Mirlos de la población Los Húsares, donde la hija de la víctima, Jéssica Carrasco Elgueta, dice que su padre fue impactado por este colectivo, quien asegura por versión de testigos iba a exceso de velocidad. El hecho no dejó tranquila a la familia de don Zenón, por lo que se dirigieron hasta la línea de colectivos e incluso a la Seremi de Transportes, ya que habían logrado reunir antecedentes que el colectivo que había protagonizado el accidente no pertenecía a dicha línea, circulando de manera “pirata”, con letreros que no son emanados de la línea “25 de Febrero”, situación que detallaremos y confirmaremos en las próximas líneas.



Además, la familia verificó los antecedentes de la patente del vehículo en el registro de multas no pagadas, donde posee una serie de infracciones al tránsito que no han sido canceladas. Es por ello que Jéssica no cesa en su afán de hacer justicia, ya que pese a que no podrá recuperar a su padre, cree que es imperioso que esta persona no transporte a gente en locomoción colectiva, puesto que por ejemplo, ellos como familia no pudieron cobrar el seguro luego que ocurrió el accidente, más aun teniendo en cuenta cuando asegura que se ha visto circulando en el mismo colectivo con sus patentes ocultas.



Según consta el parte de Carabineros, el vehículo era conducido por la persona identificada como R.A.M.C, de 47 años de edad, siendo detenido en calle Mirlos con Pasaje Las Tórtolas, población Los Húsares, donde se constata la presencia de la bicicleta y un vehículo marca Hyundai modelo Accent palca patente DP-YD63. El conductor indica que mientras conducía el colectivo en dirección al norte y al llegar al pasaje Las Tórtolas, “un conductor de una bicicleta que circulaba por dicho pasaje hacia el oriente al parecer no respeto la señalización signo Pare, cruzando la calzada hacia el oriente”. El hecho provocó que colisionara al ciclista, golpeándose en el parabrisas y cayendo al suelo. Se le diagnosticó fractura de cráneo con riesgo vital de carácter grave, falleciendo en el Hospital Regional producto de las graves lesiones.



Según el parte policial el conductor bajó del vehículo con el fin de prestar los primeros auxilios, llegando personal médico quien trasladó a la víctima hacia el Hospital Regional. El conductor del vehículo fue detenido, indicándose en el parte que no registraba antecedentes penales, siendo derivado al SAR Oriente de Rancagua. Previamente se le había realizado el examen reparatorio, arrojando 0.00 g.l en la sangre, dejando muestra de sangre en el SAR ante la presencia de Carabineros para que se le realizara el examen de alcoholemia.

Al momento del accidente el conductor portaba licencia de conducir clase A2 y 6 emanada de la Municipalidad de Rancagua, con fecha de control vigente al día. Sin embargo, no portaba la documentación del vehículo por lo que quedó citado a comparecer al Segundo Juzgado de Policía Local de Rancagua.



LÍNEA EN CONOCIMIENTO DEL CASO



Respecto al tema, la Empresa de Transportes Colectivos Rancagua (Emtrac Ltda), mediante un documento que firma con fecha 6 de septiembre de este año 2019 su secretario, Guillermo Cruz Olmedo, se dirigen al Seremi de Transporte donde indican que “en nuestro sector de recorrido, Baquedano 25 de Febrero, se mantiene trabajando el vehículo Hyundai Accent PPU DP-YD63, el cual se encuentra ilegalmente en estas funciones pirata, utilizando además en forma ilegal, letrero distintivo de nuestra línea”.



El documento continúa indicando que la situación “nos ha llevado a recibir innumerables reclamos por parte de usuarios del servicio, por lo tanto solicitamos a usted, como autoridad fiscalizadora del servicio, emane instrucciones a las entidades correspondientes para la detención y retiro de circulación de dicho vehículo. La última vez que fue visto trabajando fue el día 5 de septiembre del año en curso además, señalo a usted que ya se han realizado denuncias por esta causa en ocasiones anteriores, años 2014, 2015, y 2016, y no se han obtenido resultados positivos”, dice el documento que firma Transportes Colectivos Rancagua (Emtrac Ltda).



Pudimos constatar que efectivamente existe este mismo documento ingresado al Seremi de Transporte el día 12 de septiembre del año 2014, con la salvedad que en dicho documento que firma el presidente de la línea de la época, José Francisco Muñoz, se desconoce la placa patente del vehículo, ya que en dicha fecha circulaba con las placas ocultas. Se indicaba que el vehículo no contaba con ningún documento para poder transportar a público y que ante un posible accidente no cubre el seguro correspondiente, y en la eventualidad que se cometa un delito no se responsabilice a esta línea y se desligue de alguna responsabilidad penal.



El vehículo con esta placa patente el 17 de octubre del año 2014, presenta una infracción por estacionar a menos de 10 metros de una esquina, mientras que el 25 de marzo del año 2015 presenta una infracción por desobedecer señales de carabinero, o inspector en procedimientos de fiscalización



También en el registro de multas no pagadas, el día 21 de abril del año 2017, el vehículo presenta una infracción por no mantener su revisión técnica, de homologación o emisiones vigentes, o emisiones fuera de norma. Además el día 15 de noviembre del año 2018, presenta una infracción por desobedecer señales de carabinero, o inspector en procedimientos de fiscalización. Al día 29 de agosto del año 2019 el vehículo con esta patente no registra vehículo seguro obligatorio vigente, así como registra multas de tránsito no pagadas .



NO PRESTA SERVICIOS FORMALES

También conversamos con el Seremi de Transportes, Hans González, respecto a este caso, quien dio a conocer que está al tanto de lo ocurrido, agregando que incluso se ha reunido con la familia de la persona fallecida. Precisó que en este caso el vehículo no puede ser denominado como transporte público, ya que emula ser un colectivo que pertenecería a una línea de colectivos de Rancagua, el que no está registrado en los registros de transporte público local.



Agregó que como seremía desde el año 2014 a la fecha han recibido varias denuncias de personas por este mismo caso, donde se ha dispuesto responder a las denuncias con personal en coordinación con carabineros para hacer retiro de este tipo de vehículos. Pese a ello aduce que cuando se reciben las denuncias, ellos pueden concurrir al sector por donde circula, y si es sorprendido en alguna fiscalización realizando este servicio informal, se procede al retiro de circulación del móvil, pasando con un infracción al Juzgado de Policía Local, situación que el seremi se ha dado desde el año 2014 a la fecha, con una denuncia anterior a la actual que data del año 2018, donde se le fiscalizó y fue citado al Juzgado de Policía Local.



El seremi sostuvo que quienes fiscalizan no tienen la atribución de salir en una búsqueda sólo del vehículo, ya que se trata de fiscalizaciones aleatorias, las que se hacen en un punto determinado a todos los medios de transporte donde exista el mandato de fiscalizar. Enfatizó en este punto, ya que aduce que escapa al rol de la seremía el ir a buscarlo a su domicilio, labor que es policial y debe emanar desde los organismos que imparten justicia.



Pese a ello dio a conocer que lo que han conversado con la familia de la víctima es que como seremía colocarán todos los antecedentes que poseen de este vehículo, las fiscalizaciones que se le han realizado y las denuncias ciudadanas que han recibido, esto en caso de que en una investigación formal se determine si es necesario entregar estos antecedentes, lo que se suma a que desde la Oficina Regional de Seguridad Publica están asesorando a la familia de la víctima en temas relacionados como apoyo sicológico.



El seremi cree en este caso existe una línea de colectivos que por culpa de una persona se desprestigia, ya que la gente lo asocia erróneamente a dicha línea debido a que su conductor de manera ilegal confecciona los letreros que instala, prestando un servicio que no está acreditado

A nivel regional el seremi indicó que poseen una serie de denuncias de transporte público de pasajeros informales, pero la forma de abordar los procedimientos a veces es apoyado por Carabineros para hacer retiro efectivo de los vehículos, o en su defecto, cursar una infracción a quien realiza este servicio en caso que en la comuna no exista aparcadero.