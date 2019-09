10 años y un día de presidio a autor de robo con violencia calificado

La pacifica manifestación reunió a padres y familiares del menor que había sido violentado por un hombre de 60 años que cumplía funciones de inspector e instructor de taekwondo del establecimiento.

En tanto desde la Cormun manifestaron que se cumplieron todos los protocolos que se activan en estos casos.

Gina Pérez Orellana

Fotos: Héctor Vargas

Los hechos habrían ocurrido en el mes de junio, momento en que el menor de siete años, no habría querido seguir asistiendo al establecimiento, así lo explica muy afectada la abuelita del menor de iniciales M.B.W. de sólo siete años quien padece de espectro autista – en el fondo se trata de un autismo que no se sabe aún a ciencia cierta su grado “esto sucedió el viernes 14 de junio, el lunes 17 él no quiso ir a clases, eso se repitió el día martes, pero los padres de mi nieto igual lo llevaron pero mi nieto no quiso entrar allí sin entender mucho al principio, y luego de un momento pudieron entender el temor de mi nieto, él les contó lo que el tío le había hecho”, explica acongojada Natacha Montoya quien debido a lo sucedido se tuvo que trasladar desde Villarrica para acompañar a su familia en todo el proceso que se ha iniciado tras este delito.



Luego vino la denuncia ante la PDI y se comunicó al establecimiento, desde esa fecha – denuncia la familiar y apoderados- el acusado habría seguido trabajando en el establecimiento por quince días más. Y fue el pasado 17 de septiembre, momento en que el acusado -que realizaba labores de inspector y además de instructor de taekwondo- quedó en prisión preventiva por el periodo de 80 días mientras dure la investigación por el delito de abuso sexual contra menor de 14 años. “Yo me tuve que venir a Rancagua para acompañar a la familia, estamos todos con ellos, pero físicamente aquí estoy para todos los trámites que hay que hacer y que se vendrán”.

PROTESTAN EN EL COLEGIO

En relación a la protesta realizada en la mañana de ayer a las 08.30 en las afueras del establecimiento por parte de los apoderados la abuelita indicó que “esto nació por los apoderados de mi nieto ya que sienten que lo que le pasó a mi nieto le puede pasar a ellos. Con esto se ha querido demostrar que el colegio ni la Cormun ha tenido preocupación y un mejor trato en este tema. Han sido muy indiferente ante los hechos que ocurrieron” indicó.

Angélica Cornejo, representante de un grupo de apoderados del establecimiento que lideró la protesta manifestó que la manifestación fue con el fin de dar a conocer lo que al interior del establecimiento ocurrió el pasado mes de junio y que a la fecha de hoy la totalidad de los apoderados no estarían en conocimiento.



“A nosotros se nos hizo parte de un secretismo se nos pidió que nos mantuviéramos al margen, que dejaremos actuar a la policía, Sin embargo es importante precisar que los apoderados nos enteramos el 3 de julio de lo que ocurrió el 10 de junio allí presionamos para que se sacará al señor y la directora no se reunió con nosotros, sí la Cormun allí se habló del tema y se nos explicó que al señor no lo podían sacar del establecimiento, momento en que manifestamos nuestro temor y presionamos que si no lo hacían no enviaríamos a nuestros niños al colegio” explicó Cornejo.



De esa forma según el relato de la apoderada el funcionario a contar del 5 de julio ya no se presentó más a trabajar en el establecimiento. “A nosotros que este señor lo hayan dejado detenido es un espaldarazo ya que nosotros siempre creímos en la versión del niño. Es un menor con un tipo de autismo, con padres sordos y ha logrado una victoria, nuestra protesta es hacía la dirección del colegio hablan mucho de ajustarse a los protocolos, pero sentimos que no hubo empatía ante los hechos que ocurrieron”.

“SE ACTIVARON TODOS LOS PROTOCOLOS”

En conversación con “El Rancagüino”, Patricia del Rio , directora de Educación de la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun) manifestó ante los hechos que se han denunciado que afecta a un establecimiento municipal de la comuna que “Nosotros hicimos todos lo que nos indica los protocolos en estos casos. Una vez que llegó la PDI con los familiares del menor al establecimiento, tomamos conocimiento primero por parte de la directora. Ella acude a nosotros y en ese momento se hizo un escrito para hacer la denuncia ante fiscalía”, manifestó la autoridad quien además agregó que se había instruido a la directora que “el funcionario debe inmediatamente apartarse de sus funciones para así no tener ningún contacto con los niños …se le dio otras funciones en un centro de copiado eso lo queremos dejar muy en claro que se apartó al señor de sus funciones” (…) En todo este proceso, además se instruyó un sumario interno, todos estos antecedentes se entregaron a la fiscalía” resaltó del Río.



En relación a las denuncias que los familiares y apoderados sentían poca empatía ante los hechos que sucedieron en el mes de junio, la autoridad comunal manifestó que “nosotros hemos participado en reuniones con los apoderados donde explicamos y nos hicimos parte de la denuncia. Hemos dado todo el apoyo. El caso está en Fiscalía y el menor está recibiendo ayuda. Hemos estado permanentemente haciendo contención tanto a la familia y consultando sobre el seguimiento de la causa en fiscalía “aseveró.



Consultada sobre los ánimos del colegio la directora de Educación indicó que la situación es normal, asistiendo con regularidad los niños y para la tranquilidad de la comunidad insistió que todo postulante a ser funcionario municipal se le aplican test tanto sicológico como técnico, además se debe adjuntar el documento de inhabilidad laboral “este señor tenía todo en regla y llevaba dos años trabajando en el establecimiento y estamos muy afectados con esta situación y para nada nos ha dejado indiferente “señaló.