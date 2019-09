Nuevo gerente de El Teniente: “Estamos en medio del quinquenio más complejo que ha vivido la División”

-El encuentro se suma a otros de similares características que han sostenido autoridades del Ministerio de Economía con representantes de gremios empresariales en distintas regiones del país, con el fin de nutrir la Agenda de Reimpulso Económico que será presentada en los próximos días por el Gobierno.

Ximena Mella Urra

Fotos: Nico Carrasco

El subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero, junto al Seremi de la cartera, Ignacio Tello, llegaron este jueves por la tarde hasta INACAP Rancagua para sostener una reunión con los principales gremios empresariales y productivos de la Región de O´Higgins. Estas organizaciones se agruparon para entregar más de 70 propuestas asociadas a mejorar la desburocratización, el emprendimiento y la innovación con el objetivo de nutrir la Agenda de Reimpulso Económico que será presentada en los próximos días por el Gobierno.

El encuentro se extendió por más de una hora de conversación y en él participaron representantes de ASECH O’Higgins, del directorio de Corporación Pro O’Higgins, Lipigas, Me-Elecmetal, Codelco, Corporación del Libertador, Cámara de Comercio de San Fernando, Federación Regional de Comercio O’Higgins, Cámara Regional de Comercio y Turismo, Sun Monticello, Casa Zúñiga, Agrosuper y la Federación de Agricultores Cachapoal.

Según el subsecretario, “el gobierno del Presidente Sebastián Piñera está construyendo esta agenda la cual contiene tres ejes: eliminar la burocracia y simplificar trámites; darle mayor competitividad a los mercados y promover acciones que entreguen mayor incentivo a la innovación y el emprendimiento. El presidente nos pidió que las ideas para esta agenda nacieran desde las regiones, por eso hemos recorrido el país para recibir propuestas e incorporarlas”, manifestó.

En tanto, el seremi de Economía, Ignacio Tello, dijo que su visita es un gran apoyo para el diálogo constante que poseen con los gremios productivos de la zona. “Gracias a un convenio suscrito con esta subsecretaría, agrupamos a ocho gremios de la zona con quienes tenemos un contacto permanente, porque así podremos saber qué está pasando con ellos y las empresas que representan”, indicó aseverando que con esto “estamos ayudando a mejorar el crecimiento económico de la región”.

PROYECTO 40 HORAS

Entre los temas abordados en la reunión, donde Ignacio Guerrero escuchó la voz de los gremios presentes, tomó protagonismo el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales.

En representación de ASECH O’Higgins estuvo presente Osvaldo Zúñiga, jefe de su Consejo Regional, quien destacó la solicitud de estas medidas regionales en pos de la recuperación de la economía. “Son más de 70 medidas focalizadas en las propias características de la región. Como ASECH miramos posible la desburocratización de cierto trámites que nos afectan como pymes y la relación de compra entre privados y sector público”, señaló.

Con el proyecto de ley de reducción de la jornada semanal, “no es que dejemos de contratar, sino que vamos a necesitar de más personas y no sabemos si me va a dar la caja para pagarlo, pensando en que posiblemente tendré que cerrar, porque me va a afectar en la forma que estoy produciendo o en la que estoy entregando mis servicios”, argumentó.

El presidente de la Federación de Agricultores de Cachapoal, Francisco Duboy, señaló que “es crucial que nos sentemos a conversar los problemas con la mirada de ellos y la de nosotros. El subsecretario dijo que la agenda preparada como región y que ya está en sus manos, es bastante propositiva y que va en línea con el Gobierno”. Sobre el apoyo que Guerrero solicitó a los gremios en diversas materias relacionadas con proyectos de ley propios o los presentados por la oposición, Duboy cree que lo mejor es juntarse y hablar porque “es válido que tengamos una postura sobre la jornada de trabajo, es a nosotros a quienes va a afectar más. Esta región tiene en su poder más de 40% de las exportaciones nacionales y entrega el 20% de la mano de obra, osea, tenemos algo que decir”, insistió.

Sobre la visita del subsecretario de Economía, el presidente de la Cámara Regional de Comercio, Servicios y Turismo, Rodrigo Zúñiga expresó que es de vital importancia que venga a la región, “sobre todo por el acercamiento que tiene el Gobierno con el empresariado para hablar de los temas contingentes, los que realmente nos interesan y que van directamente relacionados con la economía regional y de su desarrollo productivo”.

Siguiendo con la línea del proyecto de las 40 horas, Zúñiga comentó que como gremio y empresarios, “estamos absolutamente en desacuerdo con el proyecto presentado por la diputada Vallejo. Vemos que no se ponen en los zapatos de aquellos que damos empleo. No sé cómo hay parlamentarios que se atreven a apoyar una moción de este tipo porque sería nefasto para muchísimas empresas del Comercio, la Agricultura y el Turismo principalmente. Incluso estamos en desacuerdo con el proyecto que envió el ejecutivo, tampoco nos gusta, muchísimo menos en esta época deprimida de la economía”.