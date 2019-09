O’Higgins saldrá a buscar una victoria sobre La Calera para afirmarse en puestos de copas

Los celestes recibirán este domingo a los Cementeros en el cierre de la octava fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Ricardo Obando.

Ganar, es la consigna en el camarín celeste de cara al partido de este domingo. En el estadio El Teniente O’Higgins recibirá a Unión La Calera, oportunidad donde de conseguir los tres puntos superaría a un rival directo en la lucha por clasificar a una copa internacional para 2020 y, de paso, haría valer la unidad que consiguieron como forastero en la fecha pasada contra el líder del torneo.



El lance dominical, que se iniciará a las 20.00 horas bajo el arbitraje de Ángelo Hermosilla, medirá a dos elencos que han protagonizado el campeonato y cuyas metas son más que conocidas.

Al respecto, el portero Miguel Pinto comentó que durante esta semana, “Marco (Figueroa) nos ha dado algunas indicaciones respecto a cómo cree que se pueden presentar, pero sabemos que tiene jugadores que individualmente son muy buenos y es ahí donde pueden presentar las mayores diferencias que respecto a lo grupal”.



Justamente, en lo individual Unión La Calera tiene con qué hacer daño, y pese a cambiar recientemente a su director técnico -asumió el argentino Walter Coyette- también posee un juego colectivo interesante, buscan finalizar siempre las jugadas desde los costados. En ese sentido, Pinto recalcó que, “a veces tiran un centro a ras de piso al primer palo, otras al segundo palo, todo va de la mano del ejecutante de ese tipo de balones. Ahí, nosotros no tenemos que hacer faltas innecesarias fuera del área y que no nos sobrepasen en números por el costado para evitar los centros”.

Por su parte, el volante Tomás Alarcón -que reaparecerá en la titularidad- indicó que “yo creo que nos vamos a topar con una Calera muy ofensiva y con muchas ganas de proponer. Tenemos que estar atentos, no dormirnos en los primeros minutos”.



Es más, el seleccionado nacional recalcó que, según su visión, este partido, “va a ser muy parejo, por lo que proponen los dos equipos. Nosotros siempre vamos a delante como local. En ese partido, de un contra golpe ellos nos pillan, había sido trabado, muy complicado y habíamos tenido chances”.



Finalmente, el defensor Matías Cahais apuntó que lo de este domingo es, “un partido muy importante, creo que los dos equipos tenemos la necesidad de ganar y conseguir los tres puntos, porque esa zona en para entrar a copas hay varios equipos con muchos puntos, y en esta etapa hay que comenzar a sumar de a tres para conseguir la diferencia”, y que, con una victoria, “tenemos que hacer valer ese punto que sacamos contra la Católica”.



Cabe consignar que, para este encuentro, los celestes formarían con Miguel Pinto en portería; Paulo Magalhaes, Albert Acevedo, Matías Cahais y Roberto Cereceda en defensa; Tomás Alarcón, Ramón Fernández y Agustín Doffo en medio campo; José Luis Muñoz, Facundo Castro y Marco Sebastián Pol en delantera.