Cáncer y tecnología

Nicolás Yáñez Garrido

Socio Fundador de Yáñez Asesorías Legales

El lunes recién pasado, culminadas nuestras fiestas patrias, nos enteramos del terrible asesinato de una mujer y madre de 47 años en el sector de Idahue de Coltauco, en manos de su ex pareja Emilio Cabezas Peña convirtiéndose en la víctima número 34 de femicidio en Chile en lo que va del 2019.

Ante este terrible hecho, el día jueves 26 de septiembre la Asociación de Municipalidades de Chile presentaba el estudio “Femicidios en las Comunas de Chile”, señalando que entre los años 2014 a 2018 se concretaron 205 femicidios y hubo 580 homicidios frustrados, señalando que en los últimos 10 años se concretaron la no menor cifra de 440 femicidios.



No puedo dejar de sentir enfado ante las mencionadas estadísticas, y debiera ser un sentimiento compartido y creciente en cada ciudadano de esta país, porque solo podemos concluir que la tasa de femicidios ha aumentado a pesar de las campañas contra la violencia a la mujer y con el hecho de tipificar el delito de femicidio en nuestra legislación penal.



Indignación me da saber, que un hombre cree tener el poder absoluto sobre una mujer y siente la autoridad para decidir que debe y no debe hacer, creyendo tener la facultad inclusive, de terminar con la vida de esta como un acto final de posesión enfermiza. Me es incomprensible que un hombre pueda asesinar a la mujer que supuestamente en algún momento amo, sobre todo considerando que era la madre de su hija, la que quedó huérfana de un día a otro.



Me da temor como padre de dos niñas, saber que algún día mis hijas puedan ser víctimas de violencia por su pareja; el solo hecho de pensarlo me rompe el corazón. No quiero que crezcan en una sociedad donde por el solo hecho de ser mujer puede ser asesinada, no quiero que crezcan en un país de femicidas.



¿Qué hacer ante esto? desearía tener una respuesta para ello, pero estoy convencido que todo lo hecho no ha dado resultado. No sacamos nada con tener fallos ejemplares de los tribunales de justicia, ni que se dicten medidas de alejamiento en favor de las víctimas, si al final de cuentas no son aplicadas por las policías, poniendo en duda inclusive, si estas incumplen intencionalmente su labor.



Nuestra tarea como ciudadanos es tener tolerancia cero con actitudes de violencia en cualquier lugar. Demás está decir que ante cualquier hecho que presenciemos o escuchemos debemos prestar la ayuda pertinente. Recordar que si eres víctima o testigo de violencia contra una mujer puedes denunciar al 149 de Carabineros, o puedes recibir orientación al número 1455 del SERNAMEG.



Dejarle de tarea a nuestra clase política la búsqueda de la solución a este problema, y señalar que las leyes no deben tener modificaciones cosméticas para que se escuchen bien ante la ciudadanía, deben modificarse con estudios reales y un trabajo dedicado y exhaustivo para que den resultado.

No queda más que dar mi más sentido pésame a la familia de la víctima de la vecina Comuna de Coltauco, esperando que puedan encontrar la fuerza para no cesar en la búsqueda de la justicia.

Finalmente, no quiero dejar de recordar a Marisol López Jorquera de 19 años, que el día 10 de enero del 2018 fue asesinada en mi Comuna, San Vicente de Tagua Tagua; caso en el cual su familia aún sigue en la búsqueda de justicia.