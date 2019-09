Emprendimiento de Rancagua gana Premio Latinoamérica Verde

– A días de haber denunciado una veintena de robos a sus locales comerciales, nuevamente son víctimas del mismo delito, lo que hace estar más firmes en sus peticiones a las autoridades y mantenerse siempre en alerta para proteger sus bienes.

Gina Pérez Orellana

Fotos: Marco Lara

Muy preocupados siguen los locatarios del barrio emblemático Lastarria. Esto tras estar desde hace un tiempo enfrentando una ola de robos en sus locales comerciales, llegando incluso a dormir en sus autos para así realizar rondas nocturnas por el lugar. El último hecho delictivo afectó a un gimnasio de la zona desde donde los antisociales se apropiaron de distintos enseres, principalmente televisores. Lo paradójico es que fueron recuperados gracias a las cámaras propias que los mismos afectados poseen, lo que a juicio de los comerciantes, los hace sentir aún más desprotegidos. Así lo explica Jorge Guzmán Lantadilla de comercial San Ignacio, al relatar lo sucedido. “Entraron a robar a este gimnasio a las seis de la mañana, logrando recuperar los televisores gracias a las cámaras que han puesto los mismos vecinos y el apoyo que nos entrega Carabineros, luego de realizar un allanamiento en el lugar”, detalla el comerciante. A su juicio esto evidencia que es imperante contar con una cámara de seguridad pública prontamente y así poder terminar con los hechos delictivos que han venido ocurriendo en este distintivo barrio comercial del centro de Rancagua.

“AUN ESTAMOS INSEGUROS”

Los vecinos están enfocados todos en la misma petición para mejorar la seguridad de sus calles. “Trabajamos con una inseguridad diaria, estamos alertas y seguimos haciendo rondas en las noches”, esgrime Germán Lobos de la Distribuidora Chillán.

Cabe precisar que en el sector son 174 locales y en la actualidad alrededor de 60 son los que están cumpliendo turnos. Pues el miedo de llegar en las mañanas y no encontrar nada es lo que más les inquieta. “El llegar y no encontrar nada es peor y además sabemos que Carabineros no tiene la capacidad, desgraciadamente lo sabemos nosotros y los delincuentes también”, añade el comerciante del local San Ignacio.

En tanto los demás locatarios apuntan que esperar prontamente concretar una solución definitiva a sus problemas. “Queremos que las autoridades hagan su trabajo y así poder terminar con la inseguridad. Este es un barrio tan conocido y visitado y estar en manos de la delincuencia no es lo óptimo”, concuerda Pedro Acevedo de Pinturas Real. A lo que se suma las palabras de Germán Lobos de la Distribuidora Chillán: “Nos dijeron que ya están asignadas las cámaras de vigilancia. Esa es una respuesta muy mala para nosotros porque somos un sector comercial importante y no es posible que no nos consideren”, reclama.

HAY LUZ POR PARTE DEL MUNICIPIO

En tanto Raimundo Agliati, director de Secplac de Rancagua, ante la situación que han venido denunciando los vecinos manifestó desde el municipio, que comparten la preocupación que está presentando este barrio, así como otros sectores del centro de la ciudad. En ese sentido, coinciden con que este sector requiere una cámara de seguridad de vigilancia. “El encargado de seguridad pública del municipio, Juan Carlos Abud, ha estado trabajando en ello conjuntamente apoyando a los vecinos haciendo las gestiones necesarias para así contar prontamente con ella”, manifestó Agliati.

En ese sentido adelantó que se está trabajando para que se organicen rápidamente los vecinos con el fin de contar con una personalidad jurídica y así acelerar una solución a la problemática del sector. “La voluntad desde el municipio para poder financiar de manera compartida con los comerciantes la instalación de una cámara existe, lo que sería una solución más rápida(…). Contando con la organización en la que se encuentran ya trabajando los vecinos y luego, con la disposición de los comerciantes y vecinos de realizar el aporte, el municipio pondrá su parte para lograr el proyecto y no tener que depender de tiempos del gobierno”, especifica, lo que sin duda entrega luces para dar solución rápida a la solicitud de los vecinos.