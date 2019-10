Santa Cruz suma un punto en su visita a Melipilla

Los Unionistas ganaban el encuentro por 1-2 con anotaciones de Gustavo Gotti y Luca Pontigo, pero el ex O’Higgins, Fernando Meneses, emparejó el marcador con un tiro penal.

Ricardo Obando.

Una igualdad con gusto a poco, por cómo se dio el partido, consiguió Deportes Santa Cruz frente a Deportes Melipilla en el marco de la fecha 26 de la Primera B.



Los Unionistas, que vieron como Gonzalo Sosa abrió el marcador para el elenco del “Potro Solitario” en los 32’ -tiro fuera del área que no pudo despejar el portero Rodrigo Paillaqueo- lograron ponerse al frente en el marcador gracias a la paridad de Gustavo Gotti el término de la primera parte (45’) y al tanto de Luca Pontigo en los 50’.



Pero, cuando el encuentro lo tenían controlado, un dudoso penal cobrado en favor del elenco local por parte del árbitro Felipe Jara, le permitió el ex O’Higgins, Fernando Meneses, igualar el marcador y sentenciar el definitivo 2-2.



Este resultado dejó a Santa Cruz con 33 unidades, aún muy cerca de acceder a la liguilla para llegar a la Primera División, y la próxima fecha tendrá que recibir al líder Deportes Puerto Montt en el estadio municipal Joaquín Muñoz García el sábado a las 19.00 horas.

MERECIERON MÁS

Tras el encuentro, el DT del conjunto santacruzano, Osvaldo Hurtado, comentó que, “creo que merecimos un poquito más, pero no se dio. Terminamos con una falta penal dudosa, pero hay que sumar y lo hicimos”.



Hurtado, agregó que, “el empate de visita ayuda un poco, pero me quedo con la sensación de que se podía más”. Además, expuso que en este lance, “como se fue dando, los tres puntos lo merecíamos”.

De cara a lo que viene, la recta final del torneo, el ex goleador de la UC apuntó que, “nos quedan todavía seis finales y mucho por decir, ya que hay equipos con mucho más presión que nosotros, porque han apostado por campeonar, y yo creo que este torneo tendrá alguna sorpresa al final. No sé si uno de los grandes vaya a subir directamente”.



Es por eso que el torneo de la B, dijo,“está entretenido el torneo y esto va a ser peleado hasta la última fecha”.



Además, recalcó que la primera meta es, como se ha repetido en innumerables ocasiones es mantener la categoría. Por eso, este punto sumado en La Pintana más la derrota de Deportes Valdivia frente a Rangers los deja a tres puntos de la salvación. “La caída de Valdivia nos permite seguir orientándonos para la liguilla ya que el objetivo es mantenerse”, aseguró.



Finalmente, y ya mirando el duelo frente al líder, expresó que, “nos tenemos que preparar para el otro puntero, Puerto Montt, en casa, y tratar de meternos en la liguilla en las últimas seis fechas”.

Ficha del Partido

Deportes Melipilla (2): Nicolás Peranic, Miguel Sanhueza, Miguel Escalona, Alejandro Vásquez, Fernando Meneses, Joaquín Moya, José Luis Cabión (70′, Nelson Sepúlveda), Christopher Barrera, Gonzalo Sosa, Gustavo Guerreño (79′, Federico Laens), Leonardo Olivera (46′, Gonzalo Mendiburo). DT: Héctor Adomaitis.

Deportes Santa Cruz (2): Rodrigo Paillaqueo, Andrés Segovia (65′, Diego González), Cristopher Penroz, Diego Silva, Diego Urquieta, José Antonio Rojas, Juan José Contreras, Cristian Collao (79′, César González), Gustavo Gotti, Luca Pontigo, Paulo Cárdenas (68′, Pablo Sanhueza). DT: Osvaldo Hurtado.

Árbitros: Felipe Jara, Tomás Hernández, Wladimir Muñoz, Juan Sepúlveda.

Amonestados: Sosa, Sanhueza (MEL); Urquieta, Collao, Sanhueza, Silva (DSC).

Goles: 1-0, 32′, Sosa; 1-2, 45′, Gotti; 1-2, 50′, Pontigo; 2-2. 74′, Meneses (P).

Estadio: Municipal, La Pintana.

Público: 964 espectadores.