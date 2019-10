‘Viento Sur’ es el nuevo single con que Gonzalo Yáñez arriba a La Cumbre

La artista estará en el festival musical el domingo, a las 12:15 horas en el escenario Jorge González.

El jueves 22 de agosto en Bar El Clan, fue el lanzamiento oficial de ‘Formas’. Éste es el sexto disco de Entrópica, del cual ya había anticipado los singles ‘Housie’, ‘Desde aquí’, y que ahora suma el sencillo ‘Atrás’, cuyo video mostró días antes de presentar su nuevo larga duración. La artista estará en Rancagua, para presentarse en La Cumbre el domingo 6 de octubre, a las 12:15 horas.

Con su último álbum da un paso decidido en la transformación de lo que fuera un proyecto, a la realidad misma de abordar disímiles posibilidades para presentarse en vivo, como lo ha hecho en escenarios de Estados Unidos (NY, San Diego, Los Ángeles), México (Tijuana) y citas como Lollapalooza Chile o WOMEX de Finlandia, donde actuará en octubre de este año.

En cuanto al larga duración, posee once tracks que contagian en su despliegue de sonidos electrónicos, los cuales llaman al movimiento y a la recepción de agradables atmósferas nutridas de soul, funk y ambientales secuencias que dan paso a líricas que hablan de anhelos y sueños amorosos. El público se expande en el universo que deja flotando Entrópica, con sus energéticas ‘Formas’:

“Quería que las canciones fuesen melodías súper pop, con letras más prolijas y un balance bien logrado entre letra y música, muy distinto a mis discos anteriores”. En sus palabras, el álbum “es honesto con la propuesta de Entrópica a partir de los videos, consecuente, pero distinto a la vez”

‘Formas’ se encuentra disponible en formato digital y vinilo a través del sello M&E, con su último sencillo de difusión ‘Atrás’, cuyo trabajo audiovisual estuvo a cargo de Antonia Forch: “El tema y el video, tratan de cómo nos da miedo mostrarnos para no ser dañados, con el mensaje marcado de Entrópica, que es el no etiquetado entre personas, las separaciones o discriminaciones a partir de la orientación sexual, género o preferencias; mirar más en lo íntegro”.

Con más de cinco años de carrera solista, Entrópica ha colaborado para artistas como Javiera Mena, Me llamo Sebastián, Dj Caso y Sofía Oportot, cosechando elogios por parte del público y de la prensa. Destaca su paso por el LAMC (Latin American Music Conference) y la mención de la revista Billboard en su sección ‘Latin Pride’, lo que ha sido un reconociendo a su original propuesta musical.