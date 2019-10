Más de 13 mil personas dieron vida al desfile

Familias completas acompañaron una vez más al evento que una vez más se vivió en las calle dejando atrás el Estadio El Teniente.

Gina Pérez Orellana

Fotos: Marco Lara

Los 205 años de la batalla de Rancagua fue vivida a concho en el tradicional desfile que se realiza en la capital regional cada 2 de octubre. Esta vez nuevamente ocupó las calles Av República de Chile desde el Complejo Patricio Mekis para pasar por frente de las autoridades situadas al llegar a Av España, pero el magno desfile no llegaba hasta allí sino seguía por la misma arteria hasta Chorrillos y tomar Grecia donde familias no paraban de tomar fotografías. Hay que destacar que las diferentes instituciones cumplieron con la seriedad entonando himnos de sus ramas lo que logró aplausos espontáneos por parte de la comunidad. Las familias acompañaron a los que en la tarde de ayer se lucieron vistiendo con pulcritud para ser parte de este evento que año tras año concentra la atención de la comuna en general. En palabras del intendente se esperaba superar la cantidad de asistentes del año pasado, la verdad es que el día acompañó bastante para esa meta.

REVISTA AL DESFILE: LABO B

Las graderías hay que admitir estaban mejor que las del año pasado. Tan así que la parte baja de ellas sirvió para que las personas se ubicaran así capeaban del sol y al parecer eran bien firmes ya que un grupo de mujeres desaforadas gritaron en gran parte del desfile y saltaban mostrando su alegría de estar viviendo este evento. Fue en el momento de que el tradicional cacho de chicha fue compartido por las autoridades de la primera fila que estas damiselas acompañaron con un fuerte ¡Salud! Al compás de unos pañuelos y saltos captando la atención de los uniformados que allí se encontraban y del drone piloteado por una carabinero se situó por momentos sobre sus cabezas.

DE TODO PARA LOS REGALONES

El ambiente muy similar al de un evento masivo de música o un partido de fútbol, al llegar al lugar se vislumbró una gran cantidad de vendedores ambulantes, instalados en puntos claves para así obtener las ganancias esperadas. Jugos a $1.000. Helados dos por $ 500. Churros y el infaltable “visionario” con sombrillas él que la hizo de oro antes de dar inicio a este momento. Los más felices los “regalones” quienes tenían licencia amplia para obtener de sus padres y abuelitos elogios y golosinas.

La verdad es que de un todo había, juguetes y juegos llamativos, hasta paños de cocina podían adquirirse tood a $1.000.-

EMOCIÓN Y FESTEJOS

Desde un extremo a otro la visión era la misma, padres y madres con sus celulares en mano, los estudiantes también aprovechan de tomarse selfies y hacer historias para luego subir a sus instagram. Conversaciones, arreglo de peinado, y una última mirada de los bailarines de ceca de Extecu ante su celular . Acto parecido de los que son parte de las diferentes escuelas matrices eso si con mayor recelo para no desperfilarse.



DUDA : ¿QUE PASO CON EL AUDIO Y PANTALLAS LED?

El año pasado elogiamos el audio. Este año no podremos decir lo mismo y las anunciadas pantallas Led, la verdad nos preguntamos varios reporteros donde estarían pues la verdad vimos una y lo más curioso es que las personas no la miraban. En relación al audio vimos unos parlantes pequeños con banderas situadas en partes laterales, pero en el momento de iniciarse el desfile éstos no lograban reproducir lo que anunció el señor Intendente que el audio sería una de las novedades que destacaría este desfile.

LA CALLE : LA MEJOR ELECCIÓN

Si hay algo que no hay discusión es la opción de que sea en la calle. Tal decisión la elogian todos. No hubo ninguno de los entrevistados que dijera lo contrario. La señora Marny Pavez llevaba a su hijo a ver el desfile y si bien se echó al agua sola admitiendo que venía atrasada, eso no fue problema pues se situó sin mayor inconveniente para estar en primera fila casi al llegar a Chorrillos para vivir el momento. “Es una buena elección que sea en la calle, se ve bien y es mucho mejor que nadar detrás de una invitación, lo que costaba tanto para ingresar al estadio”. Opinión parecida tuvo don José Muñoz, quien es vecino del sector y se mostró muy contento más que a él personalmente le quedaba a pasos de su casa.

PANCHITO: POLICÍA DE TRÁNSITO

Panchito vestía impecablemente de carabinero, hoy tiene 3 años y ya tiene claro lo que quiere ser de grande “yo quiero ser carabinero porque quiero atrapar a los ladrones” el menor junto a su abuelita María Angélica del sector oriente también aplaudió el hecho de que se realice en las calles ya que así manifestó que “así uno no anda consiguiéndose las entradas y se sitúa donde uno se sienta más cómoda”.

MINISTRO ALBERTO ESPINA:TODO UN ROCK STAR

El Ministro de Defensa, Alberto Espina al llegar a la tribuna oficial, luego de desfilar tomó camino para subir los peldaños ante la mirada y gritos de saludos de un grupo de señoras, quienes no fueron escuchadas y más de una molestia generó e hizo que una gritará “Ministro no nos saluda ya va a querer nuestro voto”.

LOS MEJORES APLAUSOS PARA EL BATALLON NARANJA

Nuevamente la rompieron los trabajadores de aseo quienes sin previo ensayo junto a sus escobas y basureros posterior al paso de los caballos que participaron galantemente del desfile montados por sus jinetes sacaron aplausos y robaron sonrisas y saludos de los observadores que aplaudieron a este sencillo escuadrón.