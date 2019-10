Carabineros camina más de 20 kilómetros para auxiliar a mujer que sufrió accidente en cerro

Jorge Abbott, adujo que se iniciará el proceso por mal comportamiento y negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.

Fernando Ávila Figueroa

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, confirmó que el suspendido Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias, fue notificado respecto de que fue rechazado su Recurso de Reposición. Por tanto, se aplicará la sanción disciplinaria de Suspensión de Funciones por dos meses, con goce de media remuneración, tras la notificación hecha hoy, al mediodía por una ministra de fe, con lo que se da por ejecutoriada la resolución.



Adicionalmente, se iniciará el proceso para solicitar a la Corte Suprema la Remoción del Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias Madariaga, por mal comportamiento y negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.



El Fiscal Nacional informó, además, que ha designado a la abogada, ex presidenta del Tribunal Constitucional y actual secretaria general de la U. Católica de Chile, Marisol Peña, como representante del Ministerio Público en el proceso que se iniciará ante la Corte Suprema.

La solicitud de remoción será presentada la próxima semana.

Rechazan sobreseimiento de Arias en delitos que no han sido formalizados en la arista penal

Sin la presencia del suspendido Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias, se realizó este jueves la lectura de petición de sobreseimiento que pidió la defensa del persecutor respecto a una serie de denuncias que realizó el Fiscal, Sergio Moya, en contra de quien en ese entonces era su jefe directo.

Se trataba de una serie de irregularidades en investigaciones como el caso Caval, el Teatro Regional, y la investigación contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, no habiendo según la defensa de Arias, hechos reales ni tampoco facticos.



Si bien el tribunal concordó con la defensa en el sentido que todavía no están claros los hechos que se le imputarían a Arias, señaló que en esta etapa procesal de investigación desformalizada y existiendo diligencias pendientes no era posible acoger la solicitud de la defensa, rechazando el sobreseimiento de Emiliano Arias en aquellos delitos que no han sido formalizados en la arista penal. Cabe destacar, si es que la investigación del Fiscal Campos determina que estos hechos son constitutivos de delito, debe haber una nueva formalización con fecha y hora a definir, ya que no van de manera paralela con los seis meses que se determinaron en la formalización de la semana pasada para investigar los delitos por violación de secreto y delitos informáticos. Para definir si estos hechos serán o no formalizados el tribunal en una audiencia anterior le había fijado a la fiscalía un plazo de 3 meses que aún se encuentran vigentes.