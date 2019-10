Para este domingo llaman a una nueva marcha de no +afp

El radical pretende postular al cargo, pero teme que “los caciques” de la política local decidan los nombres que aparecerán en la papeleta en octubre de 2020.



Marcela Catalán



Cuando falta un año para las primeras elecciones populares de gobernadores regionales, la lista de aspirantes al cargo sigue extendiéndose. En la vereda de Chile Vamos hace tiempo que suena como postulante el intendente Juan Manuel Masferrer, aunque al ser consultado por la prensa prefiere jugar a no descartarlo ni confirmarlo. También se rumorea que el seremi de Obras Públicas sería la carta de RN, pero él no se ha pronunciado al respecto a través de los medios.



El panorama es distinto en la oposición, donde ya han explicitado sus intenciones figuras conocidas de la política local, quienes se encuentran hoy alejados de la primera plana de las noticias. Es el caso del otrora máximo representante de Bachelet en O’Higgins, Pablo Silva, los ex diputados de la DC y del PPD, Juan Carlos Latorre y Aníbal Pérez, correspondientemente, en tanto que el anterior legislador Ricardo Rincón, el cual fue expulsado de la falange, ha apostado por la misma estrategia que Masferrer. A todos ellos, se suma alguien desde el PR: el consejero regional Fernando Verdugo.



El maestro de enseñanza básica oficializó su candidatura en el Consejo Nacional de la tienda, “hace dos o tres meses” en Santiago. “Después vino el proceso de persuadir a los dirigentes comunales y regionales. Todos están convencidos de que tenemos una muy buena opción, con ideas y un programa. Agradezco el respaldo los militantes de la zona”, asegura.



Consultado respecto de si tiene la venia de la Nueva Mayoría, permanece un instante en silencio y luego ríe. A los segundos, continúa: “Para mí no es algo nuevo la discusión acerca de ello (…) Es necesario que la gente decida quién será el postulante de las coaliciones y que no se realice un acuerdo a nivel de las cúpulas, entregando la resolución a los caciques regionales, sino que la comunidad participe en primarias para determinar esto. Es la pelea que estamos dando. Debe haber más democracia y no cuoteo, cuestión que la ciudadanía ya no soporta”.



El core afirma que la designación a dedo es un temor presente en esta elección, desde que se tramitaba su llegada democrática al cargo. Como todo político, habla en plural. “Es lo que hemos visto durante su debate, desde sus inicios hace años… Tal partido pide tantas regiones, como ocurre con las solicitudes de intendencias. Después las colectividades, en una negociación interna, ordenan quiénes impondrán los nombres. Nosotros (PR) no estamos en esa posición y estamos sumando liderazgos de otras tiendas para plantear esto a nivel país”.



Acerca de si ve disposición en el conglomerado para hacer primarias, Verdugo hace diferencias. “El PR está cuadrado con que haya más democracia y que en regiones decidan. Otros no se han manifestado públicamente, aunque cuando uno conversa con los dirigentes de provincia, hay esa solicitud. Es una idea presente en la derecha y en los sectores independientes”.



PLANTEAMIENTOS

Respecto a por qué quiere ser gobernador, se refiere a sus ejes programáticos. “Dadas las condiciones de la ley, quien ocupe el puesto no podrá prometer de modo impune. Se debe cuidar de populismos y tiene que establecer un diálogo entre la zona y el Gobierno central, independiente de su color político, con el fin de lograr mejoras”.



El aspirante a candidato asegura poder cumplir dicha labor. “Queremos poner a disposición esas capacidades, que ya hemos llevado a la práctica como presidente del Consejo Regional (Core), antes como presidente de la Comisión de Fomento, cuando conseguimos inversiones muy fuertes para esta parte del país, lo que hoy se agradece”.



Verdugo agrega que quien arribe al cargo, debe resolver temas como “la conurbación entre Rancagua y Machalí, problema al cual se están sumando otras comunas. En cualquier momento plantean más líneas de metro para Santiago, pero esto no se discute y realizan más de lo mismo ya hecho en la Región Metropolitana, todo lo que ha fallado sistemáticamente, mediante la ampliación de vías”.



El core resalta que además la zona debe ser “mucho más audaz en (levantar) infraestructura para riego, mejoramiento y aprovechamiento del agua, porque en eso ha fallado el Gobierno central”. También critica que en materia “cultural y patrimonial vamos en rezago. Se ha restringido la reconstrucción patrimonial al ámbito de las iglesias, pero igual se relaciona con otras cosas”. De ahí que sugiera “captar lo ferroviario como algo que nos identifique”.



En salud, sostiene que “se debe revisar” el compromiso de “muchos millones de pesos” por parte del Gore, con un “convenio de programación. Debemos mejorar procesos y encargarnos de las enfermedades derivadas de la aplicación de pesticidas (…) Por ejemplo, debemos apuntar al aumento del sida en la región, donde ha fallado el Gobierno central. Entonces, el de la zona debe dar respuestas concretas”.



La autoridad subraya que también quiere abordar “la falta de protección a la mujer”, porque “esta parte del país es una de las que está adelante en violencia contra ellas. Quienes la cometen andan impunes por las calles y no se hace nada, con lo cual la ley muestra sus deficiencias”.



Además propone que hayan “furgones de atención remota, para las localidades más apartadas, especialmente en materia de protección de los derechos de la mujer. Se les debe informar sobre los procedimientos, porque hay muchas fallas en ese sentido”.



Consultado acerca de si en realidad el gobernador tendrá las facultades para resolver estas situaciones, afirma: “Yo soy core y tengo experiencia como ex presidente del Consejo Regional. Conozco al revés y al derecho el trabajo práctico del Gore. Por ende, sé que podemos impulsar este tipo de iniciativas, porque no son demasiado caras. Se trata de priorizar competencias existentes en la zona, con sus profesionales y técnicos”.



“Estamos en posición de decir que sí se puede: un profesor básico de una comuna rural como Peumo, ha sido capaz de llegar a estos cargos. He sido dirigente nacional de los cores y he participado construyendo programas gubernamentales con temas emblemáticos, además de empujar inversiones que se han transformado en políticas del país”.



Respecto de si dejará antes su actual puesto, para poder ser candidato a gobernador, sentencia: “Estamos dispuestos a seguir las exigencias de la ley. Me basta con el apoyo cosechado entre la comunidad, junto a los dirigentes sociales y de mi propio partido, que conversa y discute mucho. Hasta el momento no hay incompatibilidad con postular (por ser core)”.



Acerca de los comentarios que ha recibido de parte de sus colegas del Consejo Regional, por un instante permanece en silencio, suelta una carcajada y luego procede a contestar que “han sido (expresados) en el ámbito personal. Por tanto, no estoy autorizado a hablar de ello. Pero agradezco el respeto y cariño manifestado por mis pares. Hemos trabajado mucho tiempo juntos”.



Sobre qué opina de los nombres que suenan como aspirantes al cargo, opta por ser cauteloso. “Cada uno tiene su grado de experiencia y motivaciones, además de contar con respaldo ciudadano. La idea no es generar prejuicios a priori, sino que la gente exija foros de conversación y exposición de temas. Todos son muy buenos candidatos y veremos cómo se da esto en la cancha”.