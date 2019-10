Yorka: “Cuando eres mujer y vienes de la periferia, los obstáculos para hacer arte son más complejos en Chile”

Saiko y su vocalista llegan el domingo a La Cumbre junto a Mauricio Clavería, ex baterista de La Ley. Su frontwoman conversó en extenso con El Rancagüino sobre su show en Rancagua, el panorama de la industria sonora actual y el próximo disco de su banda. “Imagino que estará en marzo o abril”, adelanta la cantante.

Marcela Catalán

Sólo faltan horas para que por fin se realice el evento musical más grande con epicentro en la Región de O’Higgins: el festival de sonidos chilenos La Cumbre, el cual por primera vez sale de la metrópolis y llega al Complejo Deportivo Patricio Mekis, con alrededor de 60 artistas y parte de la primera línea del stand-up nacional.

En la cita participará uno de los grupos de rock más importantes del país, cuya frontwoman también es una de las más reconocidas de la escena local. Se trata de Saiko y de su vocalista Denisse Malebrán, quien en exclusiva conversó con El Rancagüino sobre el show que el conjunto dará este domingo a las 20:30 horas, de la integración del ex baterista de La Ley, Mauricio Clavería, sus planes de internacionalización, la industria de su sector y el reinado del trap, entre otras cosas.

La banda aterriza en Rancagua justo cuando el evento ha dejado atrás su nombre original, La Cumbre del Rock, sacando la segunda parte con el fin de abrirse a otros géneros y dar cabida a la música chilena a secas. Es así como ella y sus compañeros comparten cartel con Lucybell, Los Tres, el metal de Criminal, pero además con promesas del reggaetón.

¿Qué les parece ser parte de una programación que igualmente incluye a exponentes del trap como DrefQuila y Paloma Mami?

Hace años que la realización de festivales musicales en el país, involucra la no separación de estilos. Quizá sorprendía porque acá no se hacía algo que hace más de 30 años tiene lugar en el mundo. Ahora se nota más la diferencia, con este nuevo movimiento que tiene muchos seguidores. Entiendo que La Cumbre quiere rescatar la música chilena, independiente del estilo o de quiénes están dentro del cartel: gente con una calidad indudable como Los Tres, y nuevas figuras que quizá aún no sacan un disco y recién parten, pero que hoy son los más populares en el país. Es súper interesante cómo se mezclan ambos temas y cómo chilenos aprendemos a compartir los espacios. Son instancias de respeto y ojalá se generen y perduren lazos.

En el último tiempo el grupo estuvo haciendo su espectáculo ‘Vermouth’, concierto de 18 canciones mediante las cuales procuraron seleccionar el repertorio más destacado de sus dos décadas de historia. En él reversionaron sus propios temas y pasaron por el jazz y el soul, brindando además momentos acústicos y otros a capella. Todo ello ocurrió con los integrantes vestidos de etiqueta, acompañados por un piano de cola y coristas.

¿Cómo será su presentación en La Cumbre? ¿Traen su espectáculo ‘Vermouth’?

Resumiremos los 20 años de carrera, pero con la gracia de que sumamos a Mauricio Clavería, legendario baterista que estuvo en La Ley. Allí compartió créditos junto a Luciano (bajo y guitarra de Saiko) durante mucho tiempo. También tocaremos canciones nuevas, del disco de 2018, y singles lanzados en 2018 y 2019. Será un show bastante actualizado en relación a lo realizado antes en este festival, porque yo personalmente he estado en todas las Cumbres del Rock. Me siento muy orgullosa de seguir sumando música, después de todos estos años.

¿Cómo se gestó la llegada de Mauricio Clavería? Él y Luciano Rojas son muy cercanos porque no sólo han estado en La Ley, sino que también en Diacero.

Hay una relación de amistad y cariño de hace muchos años, entonces lo natural en estos casos es recurrir a tus amigos, por lo que lo invitamos a trabajar con nosotros para hacer distintos tipos de conciertos, con diversas interpretaciones. También esto significa una nueva etapa para nosotros, porque nos abre la posibilidad de ir a otros países a tocar y generar heterogéneos formatos, con distintos músicos y compañeros que nos acompañan en varias situaciones.

¿Costó convencer a Mauricio?

Fue algo súper espontáneo y natural, lo mismo su respuesta. Dijo “ya, listo, me voy para allá”, y empezamos a armar todo. Se ha afiatado muy bien con el grupo. Ya hemos realizado bastantes presentaciones y para nosotros La Cumbre es una especie de culminación de esta primera etapa de espectáculos con él.

En julio de 2019, el grupo lanzó ‘Fluvial’. Se trata de un single y video junto a los chilenos de We Are The Grand. Este jueves y a través de redes sociales, Saiko anunció que para su show en La Cumbre tendrán como invitados a Sebastián Gallardo y Fernando Lamas, integrantes del segundo grupo.

¿Cómo se gestó la posibilidad de grabar con ellos?

Hay una relación de amistad y de mucho cariño. Hace unos años comenzamos a hacer cosas juntos y finalmente terminó siendo algo súper espontáneo. Luciano invitó a Sebastián a producir el tema. Es decir, no significa que él y Fernando sólo toquen. Es una alianza de dos generaciones, porque son bandas de distintas épocas, pero unidas por las ganas de hacer un tipo de pop que quizá ya no tiene tanta presencia masiva, aunque a nosotros nos encanta. Soy una gran fan suya. Estamos felices de que ‘Fluvial’ sea parte nuestro más reciente catálogo.

NUEVO DISCO E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA BANDA

Este mes, Saiko debutará en los escenarios de México. En entrevistas con medios nacionales, Denisse Malebrán ha indicado que la integración de Mauricio Clavería les permite abrirse a otros países. Consultada sobre si pretenden grabar nuevo material junto a él, contesta que “todavía no, porque estamos terminando este año. Para los músicos octubre es una fecha de cierre y sacar un álbum en esta época no tiene sentido, pero en 2020 tal vez. Lo más lógico es pensar que trabajaremos con él”.

¿El show en México representa la apertura de su mercado, tan importante para los artistas latinos?

Cuando Saiko partió, lo hizo con dos ex miembros de La Ley, quienes venían de haber residido en México durante ochos años. Por ende la experiencia existía y también las ganas de volver, aunque no tan pronto. Antes de eso quisimos tener una carrera más consolidada, con fiato natural y no colgarnos de lo que era La Ley en ese minuto, llegando a realizar cosas sin haberlas ganado y sin contar con la madurez necesaria. Tal vez nos demoramos un poco más que el resto, pero son caminos paralelos. Algunos se aventuran primero y otros después. Nosotros hemos ido priorizando hacer otras cosas, sumando experiencia y ganas de llegar a México y más países. Saiko igual ha editado discos afuera, yo promocioné el álbum ‘Las Horas’ en 2005 ó 2006 en España, cuando recién se generaban los espacios para la música independiente. Hemos hecho cosas quizá no tan notorias en relación a otras trayectorias, pero nos sentimos súper contentos con nuestro ritmo que tal vez es distinto al resto.

¿Este paso marca la definitiva internacionalización de Saiko?

No lo sé, por lo menos significa un entusiasmo. Hoy, al tener un socio de la banda viviendo en otra nación, nos da la posibilidad de acercarnos más y de estar más locales en México, pero no tengo idea de cómo resultará esto. Son sólo las ganas.

Decías que este año no lanzarán un álbum, pues está finalizando. ¿Tienen planes de hacer uno luego?

Sí. Adelantamos estos singles para mantenernos vigentes en términos discográficos y lo seguiremos haciendo hasta completar un disco en 2020, con temas ya editados como ‘Fluvial’. Ahora presentaremos uno más. Todos estamos aprendiendo a trabajar en esta era digital. Hay hartas canciones compuestas, con las cuales podemos conformarlo, pero hemos calmado la ansiedad de lanzarlo antes de tiempo, para darle más espacio y que resulte como el mundo funciona hoy.

¿Cuándo podremos conocer el próximo sencillo del que hablas?

En 2020. Pero no daré fecha, porque yo iba a publicar una placa como solista en 2019 y la aplacé, de manera que lo haré el año siguiente. Con Saiko somos muy hiper laxos en ese sentido. Nada nos obliga a presentar un disco en marzo o julio. Además entremedio debo editar el mío, entonces iremos viendo. Será el primer o segundo semestre (lo del grupo), aunque me imagino que estará en marzo o abril. Será distinto a lo hecho antes, más acústico o menos electrónico que lo último, pero también vinculado con nuestra posición política frente a la actualidad. Es un poco más profundo.

Saiko es un grupo de rock/pop con tintes experimentales. En vista de ello, ¿cómo ves el panorama de la música chilena actual, cuando la atención la tiene la música urbana, particularmente el reggaetón y el trap?

La música ha variado muchísimo en los últimos cien años y lo que se entendía por ser músico a comienzos de siglo, es súper distinto respecto a hoy. Hay que aceptarlo y entenderlo. En la actualidad la música popular el es reggaetón, el trap, lo urbano. La gente lo consume masivamente, pero hay espacios donde todavía es difícil comprender el fenómeno, porque está muy encima. También pasó con el rock & roll: los músicos más serios se enojaron. Estaban reticentes a aceptar lo nuevo. Mira lo sucedido con The Beatles: se transformó en la banda más importante de la era. Debemos esperar para sacar resoluciones. Yo soy de una escuela donde el músico toca instrumentos y tiene una capacidad emotiva para transmitir emociones mediante la voz, al cantar. Hoy el ritmo le ganó a todo lo otro, a la armonía y al mensaje. Es lo que mueve masas y lo que le gusta a la mayoría de la gente.