Alcalde busca restitución de recursos municipales entregados a «La Cumbre»

Sin duda alguna fue un triste fin de semana para todos aquellos que pensaban tener dos días colmados de música en la ciudad de Rancagua. Sería una jornada donde la música iba a ser la protagonista histórica para Rancagua, sin embargo, lo único que fue posible encontrar en el recinto medialuna fue el estar desmontando equipos de lo que iba a ser una gran fiesta. Complejo Patricio Mekis cerrado en todos sus accesos se pudo apreciar la mañana de este sábado, permitiendo el ingreso sólo a quienes realizaban labores de desmontar equipos y escenarios, con una entrada y salida de camiones y una importante presencia policial en los alrededores del complejo, sin que se apreciaran situaciones complejas donde debieran actuar.



El no haber cumplido con las medidas mínimas de seguridad por parte de la productora hizo que la Intendencia no entregara la autorización para el evento que reuniría a más de 45 mil personas en dos días. Pese a que la noticia se conoció a eso de las 21 horas del viernes, las redes sociales fueron claves para que la gente que tenía entrada no se acercara al recinto, esto teniendo en cuenta que muchos tenían programados viajes desde regiones. Lamentablemente Rancagua se quedó sin lo que sin duda sería una fiesta de la música, primando, y como debe ser, la seguridad de las personas.



Conversamos con el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, respecto a la situación vivida, quien dio a conocer que ya con el paso de los días, se lamenta la situación vivida, ya que se trataba de un evento que trascendía más allá de la ciudad para el que estaban disponibles al igual que otros espectáculos deportivos.



Destacó que “La Cumbre” era muy buena idea, pero que por las razones conocidas no se pudo realizar, ya que la información que maneja es que los propios productores del evento han informado que esta Cumbre se cancela de manera definitiva, situación que le parece preocupante, al considerar que no existan en el tiempo espectáculos donde el eje central sean los artistas nacionales los principales protagonistas.



Referente a la determinación de la Intendencia, indicó que el Intendente con los antecedentes que expuso en su momento tenía la facultad para hacerlo, donde recalcó que siempre hubo una buena disposición, incluso minutos antes de hacer pública la determinación se la compartió, creyendo que esto era lo que correspondía teniendo en cuenta los antecedentes que se manejaban, por lo que respalda la medida. “No se puede hacer un evento masivo sin tener como condición esencial el resguardo y la seguridad de las personas. Debe existir la rigurosidad que corresponde y el Intendente ha hecho lo correcto”, dijo Soto.



Respecto a compensaciones económicas de la productora hacia el municipio, el alcalde adujo que por acuerdo unánime el Concejo Municipal se dispuso de recursos para adquirir entradas, con el fin de que alumnos de colegios, quienes se hayan destacado en sus estudios, vinculados a la actividad juvenil y artística pudieran asistir. Como la Cumbre no se realizó, el equipo jurídico del municipio se encuentra realizando las acciones que corresponden para cautelar los recursos que fueron colocados a disposición.



Pese a la mala experiencia, el alcalde no descarta que Rancagua sea sede de este tipo de eventos en el futuro, pero que los protocolos regionales deben adecuarse a lo que existe en otras regiones del país, enseñanza que deja esta fallida Cumbre, citando como ejemplo lo que pasa con Estadio Seguro, donde existen los protocolos para que se autorice un espectáculo deportivo. “Eso es una falencia que hoy día la región tiene y sin duda alguna se debe mejorar. Las dificultades y los problemas finalmente son oportunidades, y no podemos cerrar las puertas por una situación ajena a nuestra voluntad. Nuestro interés es que Rancagua pueda seguir teniendo eventos que escapen más allá de los tradicional”, sentenció el alcalde.



“VAMOS A SACAR ESTO ADELANTE POR RANCAGUA”



Mediante un comunicado, la Consejera Regional, Monserrat Gallardo, quien se desempeñaba como parte de la productora de esta Cumbre y quien activamente informaba en sus redes sociales de los preparativos, dio a conocer que “ha sido un duro fin de semana, la cumbre era mi sueño, sí que lo era, traerla a Rancagua, por mi cuidad y también por la música Chilena, pues es el único espacio real y de calidad técnica que hay en Chile. Ese día viernes todos los que trabajábamos desde técnicos, maestros, músicos cantantes y por supuesto Sebastián Pino, hicimos todo por tratar de hacer realidad esto, los Ossandon, dueños de la Marca «Cumbre», no estaban por ningún lado, cuando Sebastián Pino dice salvemos esto nosotros por Rancagua y por nuestros artistas, todos nos unimos, los artistas desde Paloma Mami, Anita Tijoux, De Saloon, Supernova estaban con nosotros, a las 20 horas teníamos ya todo incluso el Prevencionista estaba con nosotros como sale en la foto, aún así no nos dieron la autorización. Ojo esto sacado adelante a pulso por Sebastián quien era un trabajador más y quien habla nunca dejamos el barco tampoco los técnicos, ni nadie estaba todo listo”, dice la consejera.



Agrega que de verdad aún no lo puede creer, “los equipos ayer (sábado) y hoy (domingo) aún siguen con nosotros así también los artistas quienes quieren levantar esto nuevamente quizás con otro nombre, eso está claro, obviamente no con los Ossandon, sino con Sebastián Pino quien nunca abandonó este tema y lo haremos y lo haré! porque los artistas Chilenos se lo merecen”, indica, agradeciendo al alcalde de Rancagua. “Vamos a sacar esto adelante por Rancagua y por la música chilena”.



DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS

La Marca Cumbre del Rock Chileno en sus diferentes plataformas sociales informó que “tal como establecen las normas vigentes, quienes adquirieron sus boletos para asistir a La Cumbre tendrán derecho a la devolución del dinero, proceso que comenzará en los próximos días y del cual se estará avisando oportunamente”.