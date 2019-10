Ordenan que Presidente de la Corte de Rancagua investigue denuncias contra funcionarios

Su hija, Carla Vásquez, fue formalizada por el delito de falsificación de declaración jurada para ingresar al Poder Judicial. La defensa del ex Ministro adjunto antecedentes médicos que tienen el carácter de reservado.



Sin la presencia del ex ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, pero sí de su hija, Carla Vásquez, se realizó este viernes la audiencia de formalización contra la imputada. La prensa en una sala anexa presenciando por el canal del Poder Judicial vio interrumpida la transmisión debido a que la abogada de Vásquez, Paula Vial, solicitó aquello, ya que se darían a conocer datos sensibles relacionados con el actual estado de salud del ex ministro.



Tras esto se determinó una nueva fecha para la formalización del ex ministro Vásquez para el día 15 de noviembre a las 9 de la mañana.



Sobre su hija, se dio a conocer que se le imputaban cargos por haber postulado al cargo de consejera técnica suplente en Litueche, omitiendo que su padre era ministro ya nombrado en la Corte de Rancagua, por lo que no podía postular.



Además la imputada postuló como consejera técnico suplente en el Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua Tagua en el año 2016 presentando una declaración jurada falsa, omitiendo el lazo con su padre, ya que esto la inhabilitaba para dicha función. Esto permitió su nombramiento lo que configura delito Se pide el arraigo nacional ya que durante 2 años estuvo postulando al Poder Judicial en áreas de familia ingresando a dos tribunales distintos sin concurso.



Carla adujo que al momento de postular, su padre trabajaba en Valdivia, sin embargo, el Ministerio Público manifestó que su padre ya había sido nombrado como ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua., rechazando la petición de sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa. El Ministerio Público pide el arraigo nacional, en tanto la defensa adujo que a la fecha de ser presentados los documentos efectivamente la imputada declaró que su padre era ministro en la Corte de Valdivia.



La defensa indicó que se trata de hechos que ocurrieron en enero y en julio del año 2016, por lo que obedecen a una falta y ya están prescritos.



Por delitos como tráfico de influencias incremento patrimonial injustificado y negociación incompatible será formalizado el ex ministro Vásquez, mientras que su hija fue formalizada por omitir la información en declaraciones bajo juramento que era hija del Ministro cuando postulaba a cargos en la Región de O’Higgins, en este caso, cargo de suplencia en los Tribunales de Litueche y San Vicente de Tagua Tagua. Se trata de delitos de perjurio o falso testimonio.



Carla Vásquez fue finalmente formalizada por el delito de falsificación de declaración jurada para ingresar al Poder Judicial, decretándose arraigo nacional y plazo de investigación en curso, quedando cerca de un mes para que se cumpla el plazo, del que ser necesario extenderlo se analizará en su momento.



FRAUDE PROCESAL

Luego de la formalización, el fiscal, Cristian Toledo, dio a conocer que se discutió de manera reservada los motivos que expuso la defensa del Ministro Vásquez por la no comparecencia del imputado por motivos médicos, agendándose una nueva fecha para la formalización, donde se le imputarán cargos por el delito de fraude procesal, siendo citados abogados y otros funcionarios del Poder Judicial.



Agregó que los análisis que se han realizado de computadores incautados dan cuenta de algún tipo de maquinación fraudulenta para tratar de impedir el remate de una propiedad de un funcionario judicial, donde habría participado el Ministro Vásquez. No descartó formalizar a nuevos funcionarios del Poder Judicial, analizando si será citada alguna otra persona. Informó que la semana pasada se realizaron medidas intrusivas, entre ellas, la incautación de un teléfono institucional del Ministro Vásquez.



Por su parte, el abogado de Carla Vásquez, Jaime Silva, adujo que la resolución de su representada es insólita, creyendo que “se está matando el sistema”, y lo sucedido es una “aberración jurídica”. Agregó que irán a la Corte de Apelaciones, sosteniendo que se está en presencia de una Fiscalía que se transformó en un “sicario institucional”, con una formalización de Carla Vásquez que para él es solo una falta. “Hay un ministro suicidado, dos ministros dados de baja, lo que realmente es una locura, y eso se traduce en que hoy día llegamos a solicitar un sobreseimiento, que la jueza dice que tenemos razón, que efectivamente es falta, que efectivamente ha trascurrido el plazo legal de le prescripción, pero como hay que seguir investigando no lo vamos a decretar”, dijo en torno a la lo que indicó la jueza.



El abogado sostuvo que en el primer caso, el Ministerio Público le imputa haber faltado a la verdad y no haber dicho que su padre era Ministro de Rancagua, pero al momento de realizar la declaración, Carla aduce que Marcelo Vásquez era ministro en Valdivia, nombrado en Rancagua pero sin haber jurado. En una segunda declaración omitió este dato, pero el abogado dio a conocer que estos documentos no los llenó ella, calificando esta situación como nepotismo, y que no postuló a cargos como titular, ya que sólo eran suplencias en comunas tan apartadas como Litueche.