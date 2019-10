Rancagua Sur cayó en Linares

Los celestes pagaron caro cinco minutos de desconcentración tras un penal inexistente cobrado por el juez del partido.

Diversas reacciones generó la caída de O’Higgins el sábado en Antofagasta. Los celestes, que no hicieron un buen encuentro, pagaron caro cinco minutos de desconcentración donde los locales aprovecharon para marcar tres tantos y sentenciar el juego.



Si bien es cierto, el primero de esos goles surgió a raíz de un inexistente penal cobrado por el juez Cristian Garay (supuesta mano de Albert Acevedo), lo que pasó luego dejó atónitos a todos. En nada, el elenco puma anotó dos veces más, y derrota consumada.



Además, hay que consignar que los tantos de Tobías Figueroa (55’ y 59’) y Eduard Bello (61’), llegaron posterior a la compleja acción -al término del primer tiempo- que sacó el partido a Miguel Pinto y a Paulo Magalhaes (llevado a una clínica, en ambulancia, para evaluarlo).



Luego del encuentro, el DT Marco Antonio Figueroa comentó que, “hasta el 55’ que vino el penal, Antofagasta no tenía por donde entrar”.



Sobre aquella acción, dijo que, “Albert saben que es un jugador sumamente correcto, y para que reclame una falta… la mano le pegó al jugador de Antofagasta y el penal no lo cobra el árbitro, lo cobró el guarda línea”.



Es más, expuso que, “yo creo que el equipo jugó muy bien hoy, el partido lo da vuelta un dudoso penal”.



En un tono ofuscado, quizás molesto por lo que pasó allí, Figueroa manifestó que el CDA no les hacía daño. “Nosotros trabajamos con muchas imágenes de los rivales, por eso digo que el partido estuvo controlado en todo momento. Ellos, a parte de los goles, no tuvieron más oportunidades”, apuntó.



Finalmente, comentó que, “lo que nos sorprendió el mal arbitraje, eso me molesta”.

VISIÓN DEL PLANTEL

A la salida, el volante Tomás Alarcón -siempre mesurado para sus declaraciones- sostuvo que quedaron con “tristeza porque veníamos a buscar los tres puntos. No se pudo dar, nos desconcentramos quince minutos y nos clavaron tres veces. Es repetitivo decirlo”.

Sobre el resultado en sí, puntualizó que, “ahora hay que trabajar, ver quién falló, si fue en bloque, alguien personal y tratar de corregirlo”.



Además, comentó que, “a parte de esos 10 minutos, tuvimos otros 80 para convertir y no hicimos. Lo que tenemos que trabajar somos nosotros”.



Por su parte, el portero Miguel Pinto aseguró que respecto a su lesión, “vamos a evaluar a ver lo que pasa. Pensé que me había caído alguien encima, pero bueno… vamos a ver”.



En tanto, Albert Acevedo, destacó que, “hay situaciones que tendremos que analizar, pero sin duda que el malestar es evidente. El resultado no es positivo y no te puedes ir contento a tu casa”.

Sobre el penal que le sancionaron por una supuesta mano, destacó que, “siento que no me toca, por eso, es un protesto de manera tranquila”, y que “de ahí se abre el partido, y lo que pasó después no puede suceder”.



Ahora los celestes tendrán una semana completa para trabajar pensando en conseguir puntos contra el colista del torneo, Universidad de Concepción, cuadro que vendrá a Rancagua a buscar una chance para tratar de zafar de un destino que parece seguro.



Para el siguiente encuentro, O’Higgins ya tiene una baja. El defensor Paulo Magalhaes completó su quinta tarjeta amarilla y deberá ser suspendido por el Tribunal de Penalidades.

Ficha del Partido

Deportes Antofagasta (3): Fernando Hurtado, Byron Nieto, Branco Ampuero (70’, Tomás Asta-Buruaga), Bruno Romo, Nicolás Peñailillo, Cristian Rojas (36’, Michael Lepe) (53’, Salvador Cordero), Nery Leyes, Jayson Flores, Eduard Bello, Tobías Figueroa, Felipe Flores. DT: Juan Manuel Azconzabal.

O’Higgins (1): Miguel Pinto (45’+3’, Luis Ureta), Paulo Magalhaes (45’+3’, Alejandro Contreras), Albert Acevedo, Matías Cahais, Roberto Cereceda, Tomás Alarcón, Ramón Fernández, Agustín Doffo (62’, Matías Sepúlveda), José Luis Muñoz, Marco Sebastián Pol, Facundo Castro. DT: Marco Antonio Figueroa.

Árbitros: Cristian Garay, Mario Lagos, Víctor Lara, Christian Rojas.

Amonestados: Hurtado, Ampuero, Rojas, Leyes, Flores, Garcés (ANT); Magalhaes, Alarcón, Pol (OHI).

Goles: 1-0, 55’, Figueroa (P); 2-0, 59’, Figueroa; 3-0, 61’, Bello; 3-1, 71’, Contreras.

Estadio: Calvo y Bascuñán, Antofagasta.