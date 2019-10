La Roja Femenina superó a Uruguay en intenso partido

En México, la deportista de San Francisco de Mostazal fue una de las destacadas del Team Chile en esta fecha del torneo juvenil.

Ricardo Obando.

Otra buena noticia para el karate de la región de O’Higgins. Recientemente, en México, la deportista Magdalena Godoy consiguió una meritoria medalla de bronce en el marco de la tercera fecha de la Liga Mundial de Karate.



En el certamen efectuado en Monterrey, quien de paso es seleccionada nacional y actual número uno del ranking nacional –además tiene a su haber el tricampeonato de Sudamérica y campeona Panamericana- tuvo una actuación fuera de serie, obteniendo el tercer lugar de la categoría Cadete -47 kilos venciendo a representantes de Brasil, México y cayendo con Japón en semifinales. Así, llegó a la disputa por el bronce donde superó a la actual número uno del mundo, la alemana Renee Stein por un marcador de 6 a 1.



Magdalena, quien también participa activamente del Dojo Ken Sho Kan Mostazal, entrena de lunes a domingo bajo la dirección técnica de Juan Carlos Pardo y se prepara de manera intensa para el próximo Campeonato Mundial Juvenil a realizarse entre los días 23 a 27 de octubre en Santiago.

Sobre este logro, Magdalena Godoy dijo estar “muy feliz con mi rendimiento, ya que este año he alcanzado podio en todos los eventos internacionales que he participado”.

Es más, recalcó que, “es un logro histórico para mi comuna que no cualquiera lo puede alcanzar, después de haber perdido en semifinales con el número uno de Japón y después ganar el bronce al número uno del mundo me deja muy contenta”.



Por su parte, su coach Juan Carlos Pardo, aprovechó la oportunidad para agradecer a la Federación Deportiva Nacional de Karate de Chile por la confianza depositada en la deportista y destacó que, “este es el resultado de un trabajo en equipo y a largo plazo donde uno de los actores ha sido la marca de karate PUNOK, y la municipalidad de Mostazal”.



Cabe consignar que, Magdalena Godoy, se prepara junto a otros atletas para ir a la cuarta fecha de Liga Mundial, en Venecia, Italia.