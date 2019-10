“Taller de Formulación de Proyectos para emprendedores”: Experto UC enseñará cómo postular a fondos concursables

“Nos hemos dado cuenta de que existen muy buenas ideas pero que a veces por no saber presentar un proyecto no logran obtener financiamiento”, enfatiza Luis Gustavo Díaz, profesor de Estrategia e Innovación del Departamento de Economía Agraria de la Universidad Católica.

Definición del negocio y análisis de mercado, orientación para qué tipo de fondo postular y criterios de evaluación de las instituciones que financian proyectos son sólo algunos de los puntos que se profundizarán en el “Taller de Formulación de Proyectos para Emprendedores”. Actividad que se llevará a cabo el martes 15 de octubre, de manera gratuita, desde las 09:30 hasta las 13:30 horas en el auditorio de la Universidad de Aconcagua.



La iniciativa se enmarca en el proyecto “Sinergia O’Higgins”, ejecutado por la Universidad Católica de Chile y financiado por el Gobierno Regional de O’Higgins y su Consejo Regional, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación; el proyecto busca fomentar una cultura innovadora en la región, fortalecer y articular en el Sistema Regional de Innovación.



La actividad tiene como fin entregar las herramientas para que los emprendedores sepan enfocar su proyecto a la hora de postular a un financiamiento. Luis Gustavo Díaz, profesor de Estrategia e Innovación del Departamento de Economía Agraria de la Universidad Católica será el encargado de impartir el taller.



“Nos hemos dado cuenta de que existen muchas buenas ideas, de muy buenos emprendedores que no acceden a financiamiento del sector público y/o privado simplemente porque no saben estructurar un proyecto. No saben desarrollar los puntos claves de lo que significa presentar una idea a alguna institución”, comenta.



“Entonces a través de estos talleres queremos romper esa brecha y decir: ‘está el sector público y éste tiene ese instrumento, tiene estos requisitos’, y los proyectos por lo mismo se tienen que estructurar de la siguiente manera y tenemos la sensibilidad, la sintonía fina para decir qué es lo relevante para cada uno de esos proyectos”, añade.



La charla que forma parte de la Semana de la Pyme será replicada en Pichilemu el día viernes 18 de octubre a las 15:00 horas en el salón de la Gobernación, ubicado en calle Carrera 577.

Inscripciones a mgalvez2@uc.cl