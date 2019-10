¿SAMU O´Higgins en crisis?: Dirigentes denuncia inexistencia de mantenciones en ambulancias y no descartan movilizaciones

– Más del 25% de los móviles de emergencia estaría en pésimas condiciones mecánicas, así lo dejó en evidencia el presidente de la Fenats Nacional SAMU-SAR, Iván Pérez, informando que de los 18 móviles de la región, 5 estarían con fallas técnicas de frenos, dirección y neumáticos.

Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

En estado de alerta se mantiene el SAMU Región de O’Higgins, por una compleja situación es la que estaría afectando la labor del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Y es que la falta de ambulancias, denunciada por sus dirigentes, está dificultando la cobertura de este servicio en la Región de O’Higgins esto porque más del 25% de ellas estaría en pésimas condiciones mecánicas, así lo dejó en evidencia el presidente de la Fenats Nacional SAMU-SAR, Iván Pérez, informando que de los 18 móviles de la región, 5 estarían con fallas técnicas de frenos, dirección y neumáticos, las que pertenecen a las Bases San Fernando, San Vicente, Graneros, Chimbarongo y Rancagua.

“La situación de los móviles ya está en un punto crítico, que no da para más con el evento ocurrido hace dos semanas en que a una ambulancia de Chimbarongo, recién salida del taller, se le salió un terminal de dirección cuando iban en carretera, es decir se desconectó el manubrio. Una situación grave, porque, se puede haber traducido en un volcamiento, un accidente en la ruta y nadie se hace cargo de verificar si se hizo bien la pega”, expuso Pérez.

El dirigente agregó “Luego llegó otro móvil de Rancagua al que le cambiaron neumáticos, a la que no le hicieron cambio de bandeja, no le hicieron alineación correspondiente, ni balanceo. Lo que pasa es que al tener mala la rótula que era lo que tenía malo, tampoco lo arreglaron y nosotros no andamos poco, ni despacio. Nosotros estamos arriesgando la vida de los pacientes y de los funcionarios SAMU”, denunció.

Agrega la gota que rebasó el vaso fue este fin de semana, fecha en que volvió a ocurrir algo similar “trajeron un móvil a taller y lo dejaron prestado a Rancagua para suplir el móvil que habían sacado y la ambulancia que presentó el mismo problema con la dirección. El móvil con pacientes en su interior, se le trabó la dirección a la entrada del hospital. ¿Y qué pasa si esos inconvenientes suceden en carretera? Podríamos haber tenido varios accidentes por la mala condición técnica de las ambulancias que andan funcionando. Las condiciones técnicas de las ambulancias no son las adecuadas para circular, porque no hay una pauta de mantención”, expuso Pérez.

Es por esta situación y varias más que los funcionarios del SAMU O´Higgins se mantienen en estado alerta “Actualmente estamos en alerta a nivel regional, y se va a decidir de aquí a este miércoles (hoy) lo que va a pasar, probablemente comencemos con movilizaciones, porque lamentablemente el director del Servicio de Salud, Fernando Soto no ha querido conversar con nosotros porque dice que es un berrinche. No ha habido ningún acercamiento”, expuso Pérez.

Aparte de no tener ambulancias óptimas para el Servicio Atención Médico de Urgencia, el dirigente de la Salud también denunció la falta de implementación, señalando que “desde que se formó el SAMU en 2002, hasta el día de hoy, solo en tres oportunidades hemos recibido ropa. Necesitamos protección personal: cascos, guantes y botas. No tenemos insumos, estamos atendiendo a los pacientes sin guantes. Llegamos al extremo de andar consiguiéndonos guantes con el SAR, o con el Hospital, porque no tenemos para la atención”, finalizó.







Director del Servicio de Salud, Dr. Fernando Soto: “Este estado de alerta me parece justo y legítimo de su parte y nosotros como Servicio de Salud estamos llanos y con la mejor disposición a conversar”

Consultado por la situación que actualmente afecta el Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU Región de O’Higgins, el Director del Servicio de Salud, Doctor Fernando Soto expuso que “El SAMU es el dispositivo regional de rescate, y para eso cuenta con 18 móviles en total, los cuales en los últimos años han sido renovados”.

Agregó que “en los últimos meses, y todo este año ha habido un par de cambios del taller de mantención, porque hay un esfuerzo permanente de mantenerlos operativo. No se ha generado a raíz de los problemas mecánicos que han presentado los móviles ningún riesgo para las personas, no hay accidentes que hayan involucrado funcionarios, ni usuarios afectados, lo que hay es una serie de situaciones de orden mecánico que tienen que ser resueltos para lo cual, incluso, en el último contrato con el taller mecánico con el cual el Servicio de Salud licitó la mantención de los móviles, se hizo un arriendo el cual el Servicio de Salud tiene la posibilidad de recurrir a otros talleres, en el caso de estos móviles que son marca Mercedes Benz han sido enviados a Kauffman en Rancagua que es el distribuidor oficial para cotejar y tener, en algunos casos, una segunda opinión y hacer arreglos definitivos del proveedor que tiene a su cargo la mantención oficial de dichos móviles”.

El facultativo expuso que “los móviles del SAMU que tienen un uso no menor por la cantidad de llamados que reciben y por la cantidad de móviles que tenemos, ha tenido históricamente alguna dificultad en la mantención que comparativamente hoy día están bastante más controlada y subsanada. Y sigue siendo preocupación nuestra mantenerlos activos y operativos para que tanto los conductores, los que conforman la tripulación de los SAMU y los usuarios puedan viajar y ser transportados de forma segura”, expuso Soto.

Consultado respecto a la falta de acercamientos de parte desde la dirección del Servicio de Salud con los funcionarios SAMU que se encuentra en estado de alerta, el doctor Soto expuso “Me sorprende, porque han tenido todo el espacio, nos hemos reunido varias veces, de hecho me he hecho cargo de una serie de temas que estaban pendientes, por ejemplo lo que tienen que ver con los elementos de protección personal, cascos, zapatos, camisas, ropas, poleras, que están en plan de compras, mucho de eso ya está comprado, incluso con un esfuerzo especial para partir este año, temas insisto que venía pendiente hace al menos un año y los espacios están abiertos. Yo entiendo que la inquietud la han hecho sentir en esta manifestación, en este estado de alerta que me parece justo y legítimo de su parte y nosotros como Servicio de Salud estamos llanos y con la mejor disposición a conversar y hemos mantenido comunicación y tenemos periódicamente todos los meses reuniones con el SAMU, así que los espacios nunca han dejado de estar.

¿Los dirigentes denunciaron que no contaban ni con guantes para atender las urgencias?

R.- Ese en un tema que también me sorprende, porque hemos conversado de muchos detalles que nos hemos hecho cargo en forma rápida y progresiva. Llevo dos meses y un poquito más en el cargo, y el tema histórico de zapatos adecuados, casco y otros elementos de trabajo que son propios y necesarios de su función ya están comprados, si es necesario hacernos cargo de otras necesidades obviamente las vamos a atender. Ese tema de los guantes, no se me había sido planteado nunca, entonces esperaría que en una comunicación oficial, con una puerta abierta a escucharlo u con un diálogo permanente todos los meses, sea puesto en la mesa como todos los insumos a solucionar.

¿Hasta ahora SAMU se había acercado a conversar con usted en estos días de movilización?

R.- Personalmente no, pero mantenemos contacto directo vía correo electrónico, y estoy muy al tanto de lo que ocurre, porque ellos me lo informan inmediatamente, ha habido un par de episodios con unas ambulancias en los últimos cinco días, que fueron inmediatamente solucionados, ambas ambulancias fueron llevadas de inmediato a talleres de reparación para certificar las fallas que ellos detectaron que forma parte de su rol y yo lo agradezco y en ese trabajo estamos.

¿Entonces está al tanto de lo que pasó el fin de semana en que se le trabo el volante a una ambulancia saliendo del Hospital Regional con pacientes en su interior?

R.- Lo supe y de hecho esa ambulancia fue revisada, de la revisión que tengo el informe y por lo demás pedí que se le enviara al SAMU porque me parece que es información que debe estar a disposición de todos para estar tranquilos, en el informe emitido por el taller, no observó después de hacer las pruebas de la ambulancia problemas en la dirección. Pero insisto, nosotros tenemos que confiar en los elementos que tenemos a disposición y en los talleres que hemos licitado buscando la mejor opción y como mencionaba además, existe la posibilidad que si al Servicio de Salud si le parece necesario y lo hemos hecho pasar los móviles por el taller que tiene la tuición de la mantención en la zona que también nos brindan la oportunidad de tener otra mantención paralela al taller que tenemos licitado y contratado.

Diputado por la región de O´Higgins, Juan Luis Castro: “Hago un llamado para que pongan la mejor disposición para arreglar de una vez esta crisis que vive el SAMU de O´Higgins”

Uno de los parlamentarios que apoya las solicitudes del gremio es el diputado Juan Luis Castro quien expuso se hace “necesario tomar una decisión definitiva en materia de móviles. Hoy no es posible dar seguridad ni al personal ni a los enfermos en el transporte. Sabemos que los vehículos se ven muy bien por fuera, pero nadie puede asegurar que no se tengan un desperfecto, eventualmente grave en el camino, y eso traiga aparejado una situación peor aún de la que arrastra el propio paciente rescatado”.

Castro, detalló “que ya hay vehículos que tienen más de 400 mil kilómetros de recorrido y al no haber un plan de mantención permanente, lo que tenemos es un caso a caso en que se van cayendo los móviles por falta de repuestos o fallas, y no hay como reponerlos ni equilibrar la cantidad que tiene cada base SAMU en la región”.

Asimismo y respecto de la implementación, el diputado Castro dijo que “no puede ser que el personal carezca de ropa de trabajo. Esta tiene que ser a prueba de lo que implica estar en la calle, rescatar enfermos graves, enfermos que sangran, fracturados, o ataques que a veces se reciben por parte de sectores de la población que no comprende la labor del SAMU”.

El parlamentario informó “Voy a pedir una reunión formal al director del Servicio de Salud, en la que esté presente la base Fenats SAMU, y donde además podamos tener al encargado nacional del SAMU del Ministerio de Salud, a quienes hago un llamado para que pongan la mejor disposición para arreglar de una vez, y no en forma crónica, esta crisis que vive el SAMU de O´Higgins, ad portas de un fin de año que puede ser bastante más intenso en materia de rescate”, concluyó el diputado Castro.