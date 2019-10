Más de 220 mil estudiantes participaron de simulacro de sismo y tsunami

El recinto educacional se encuentra cerrado y los alumnos de octavo año básico no pudieron rendir el SIMCE. Respecto al tema, el Seremi de Educación sostuvo que el examen será tomado en una nueva fecha, situación que ya está coordinada.

Fernando Ávila F.

En huelga legal se encuentran los docentes del Centro Educacional Asunción de la comuna de Rengo. Así lo dio a conocer la presidenta del Sindicato de Trabajadores del Colegio Asunción, Pamela Corvalán, y también docente. Sostuvo que hasta este miércoles cumplían 12 días de huelga debido a la negativa del empleador de escuchar sus demandas y de toda la comunidad educativa, agotando instancias de dialogo, con puertas del establecimiento cerradas.

Se trata de problemas que vienen desde el mes de agosto, donde el sindicato entregó la propuesta de contrato colectivo el que abarca las necesidades de todos los trabajadores, pese a que entienden a que no se pueden cumplir todas las aspiraciones, encontrando nulo interés por negociar.

Actualmente el colegio está cerrado, incluso los alumnos no pudieron rendir el SIMCE, sin que nadie recibiera a los trabajadores que llegaron a tomar la prueba. Sobre las peticiones, es mejorar la calidad de trabajo de los funcionarios, entre ellos un espacio donde poder comer, contrato de horas a funcionarios de acuerdo a los alumnos y al trabajo que realizan, ya que por ejemplo, para más de 800 alumnos se cuenta sólo con un portero, dos asistentes de patio, lo que para dirigente es insuficiente, con un inspector general con licencia sin que se reemplace.

Actualmente el Colegio Asunción es una Fundación, y les aducen que no poseen recursos, ya que los apoderados no entregan copago, pero es el Estado quien entrega ese dinero. Es por ello que la dirigente aduce que no se utiliza el dinero con fines educativos, dejando de atender a alumnos, con el fin de priorizar los recursos para el bien personal.

Pudimos averiguar que los trabajadores concretaron una reunión con los socios y la Fundación, gracias a la intervención de la Inspección del Trabajo, acordándose que este jueves recibirán una nueva propuesta de la Fundación la que será conversada y analizada responsablemente por lo funcionarios que integran el Sindicato.

ALUMNOS NO RINDIERON SIMCE

Los docentes informaron que este 08 de octubre de 2019, los alumnos de Octavo Año Básico, debían rendir la prueba SIMCE correspondiente a este año. Se apersonaron tres representantes enviados por el Departamento de Educación, quienes les comentaron que estaban en conocimiento de que había huelga legal, pero que no sabían que el colegio estaba absolutamente cerrado lo que las sorprendió. Precisaron, además, que, por razones administrativas, el colegio debía estar abierto para atender público y ejecutar acciones diversas como lo es, por ejemplo, el SIMCE. Finalmente, acotaron que volverían al día siguiente (09 de octubre), también fecha oficial SIMCE, para dar cumplimiento a lo que estipula la ley ocurriendo lo mismo.

Es por ello que conversamos con el Seremi de Educación, Leonardo Fuentes, quien dio a conocer que se trata de un proceso de negociación colectiva, con una instancia de paro de actividades, donde actualmente se está en proceso de reuniones con la Inspección del Trabajo para lograr una instancia de conciliación.

Respecto al SIMCE de los alumnos de octavo año básico, la Agencia de Calidad de la Educación debe programar una nueva fecha para tomar este examen, situación que asegura ya está coordinada y se tomaron las acciones pertinentes para que los alumnos puedan desarrollar su prueba en otra fecha a confirmar.