El domingo se conocerá a los clasificados: Las semifinales de las Clasificatorias Regional Adulto están a la vuelta de la esquina

Ricardo Obando.

Luego del juego de ida de los cuartos de final de las clasificatorias regionales de selecciones adulto que organiza la Asociación Regional de Fútbol Amateur, este domingo ya están programados los encuentros de vuelta, ocasión donde se conocerá a los semifinalistas de la competencia.

Es así como, en una de esas llaves, el conjunto de Graneros irá al municipal de Codegua con una ventaja de tres puntos, luego que en su estadio venciera por 4-2.

Mientras que, las otras tres llaves están igualadas. En el estadio municipal de Peumo, el elenco naranja quiere seguir en carrera y tendrá que medir fuerzas contra San Francisco de Mostazal, esto luego del 1-1 en el primer partido.

En tanto, en la cancha del club Juventud Doñihue, la selección de esta comuna será local frente a Pichidegua, donde el 0-0 de la ida dejó todo en suspenso.

Finalmente, en la cancha de La Anivana, en La Compañía, Unión Esperanza buscará frente a Malloa avanzar a la siguiente instancia. En el primer lance, igualaron 2-2.

Cabe consignar que estos cuatro partidos se jugarán en horario uniforme, de las 17.00 horas del domingo.

REVANCHAS EN SEGUNDA INFANTIL

Este sábado, en tanto, se jugarán los partidos de vuelta de la segunda ronda de las clasificatorias de la categoría Segunda Infantil.

Es así como, desde las 17.00 horas se medirán: Juventud Rancagua vs Liga Chimbarongo (Estadio Guillermo Saavedra, en la ida 3-4); Coltuaco vs Rancagua (cancha Alianza, en la ida 2-1); Peumo vs Quinta de Tilcoco (municipal de Peumo, 1-1 en la ida); Unión Esperanza vs Las Cabras (La Anivana, 1-2 en la ida); Malloa vs San Fernando (municipal de Malloa, 4-3 en la ida), y; a las 18.30 horas, Graneros vs Requínoa (municipal de Graneros, 1-2 en la ida).