No hubo solución al conflicto : Dos semanas en huelga cumplieron profesores del Colegio Asunción de Rengo

Fernando Ávila F.

Sin solución continua la huelga de profesores del Colegio Asunción de Rengo, el que tiene a cerca de 800 alumnos sin clases. Este viernes se cumplieron dos semanas desde el inicio del conflicto luego de que los representantes de la Fundación no se presentaran a la mediación voluntaria en la Inspección del Trabajo.

El Sindicato de Trabajadores del colegio dio a conocer que ante la negativa del empleador de llegar a un acuerdo, que considere escuchar las necesidades de sus trabajadores y con ello de toda la Comunidad Educativa, la Inspección del Trabajo citó de iniciativa propia a ambas partes. En dicha reunión, que tuvo lugar el martes 8, del presente mes, el moderador, invitó a la Fundación Deo Dati a analizar las necesidades de los funcionarios y establecimiento, e instó a priorizar la solución de este conflicto, acordando que estos realizarían una propuesta, seria y atractiva a los socios, recurriendo a los $ 52.000.000 aproximados que ahorra la Fundación, para un gasto proyectivo con el objeto de comprar la propiedad.

Ante la propuesta del empleador los miembros del Sindicado, luego de un análisis reflexivo y, deciden enviar una contrapropuesta al empleador, cediendo nuevamente indican sus pretensiones y pidiendo además que se detallen ciertos puntos que ellos como Fundación proponen, puesto que no quedan claros. La respuesta a esta interrogante, es simplemente una negativa, nuevamente, dicen los trabajadores ni siquiera se aclaran las dudas con respecto a su misma propuesta.

Era en la Inspección del Trabajo de Rancagua donde se debía realizar una nueva reunión acordada ante el mediador, a la cual la Fundación no asistió, ya que adujo que no tenía nada que dialogar con sus trabajadores. “Lamentamos que nuestro empleador no considere la seriedad de este conflicto, y que no crea que estamos a la altura de merecer que se presenten a una reunión, que tiene como único fin abrir el diálogo y comunicación. A diferencia de la Fundación Deo Dati, como socios, si deseamos que ese conflicto termine, pero como el proceso lo dice, negociando”, indica el Sindicato. .

Los trabajadores hicieron mención además, que son “52 miembros del Sindicato los que estamos en huelga, la Administración y Dirección, tiene la decisión en sus manos de acoger y atender a sus estudiantes y apoderados, para disolver y atender dudas, como debería ser. Así mismo, con las pruebas SIMCE que son supervisadas por examinadores externos. Pero su resolución, es cerrar las puertas a sus trabajadores y a toda la Comunidad Educativa”.

Agregan que “como sindicato de trabajadores, recordamos que hemos y seguiremos agotando todas las instancias de diálogo. Además recalcar que es nuestro derecho legítimo y única instancia de mejorar nuestras condiciones de trabajo y remuneraciones, por lo que expresamos fehacientemente que detenemos nuestras funciones, porque lo que primero que debe parar, es la desvaloración y falta de respeto a los funcionarios que han dado todo de sí, a pesar de cumplir roles y tareas que no nos corresponden”, sostienen.

Durante la mañana de este viernes la comunidad educativa estuvo en la Plaza de Armas de la comuna donde realizaron diferentes actividades dando a conocer sus demandas a la comunidad. Entre ellas, trasparencia, funcionarios y cantidad de horas según el número de alumnos, plan de mejoramiento educativo que abarque las necesidades reales del colegio, recursos bien administrados, mejoras en las condiciones de trabajo y remuneraciones, dignidad y valoración a los trabajadores.