O’Higgins cae frente a su “Bestia Negra” y cede terreno en su lucha por llegar a torneos internacionales

Los celestes no hicieron un buen partido, y para su DT, Marco Antonio Figueroa, las culpas pasan por los jugadores,ya que dijo que que no quisieron ganar el partido.

Otra vez una derrota, la segunda consecutiva. Nuevamente frente a un equipo que no quiere descender, y contra la “Bestia Negra”. Este domingo, O’Higgins, no estuvo en el estadio El Teniente con su acostumbrado fútbol y lo pagó caro frente al ex colista del torneo, la Universidad de Concepción.



Los penquistas, se fueron desde Rancagua con un triunfo de 1-2 que los saca momentáneamente de la última plaza del certamen, y que de paso los llena de optimismo de cara a las últimas fechas.

En este partido, en su desarrollo, parecía que los celestes anotarían rápido. Presión alta, no dejaban salir a los sureños, pero en los 6’, y cuando por primera vez la visita cruzó la mitad de la cancha, cayó el primer tanto del encuentro.



Un centro al área celeste, fue mal despejado por Matías Cahais y el cabezazo se fue dentro del arco. Luis Ureta, ni siquiera alcanzó a tocar un balón y ya tenía un tanto entro de su pórtico.

Tras el 0-1, el conjunto de Marco Antonio Figueroa sintió el golpe. Le costó volver a amarse, es más, Steffan Pino pudo concretar el segundo tanto para el elenco del “Campanil”, pero pasados los 15’, pudieron despertar.



Una genialidad de José Luis Muñoz fue el primer aviso, después Marco Sebastián Pol falló una inmejorable ocasión frente al portero Cristian Muñoz, y en la continuación de esa acción, Roberto Cereceda asistió -con un centro desde la izquierda- a Fabrizio Ramírez, que conectó de cabeza dejando fuera de acción al “Tigre”. Así, con el 1-1, el partido nuevamente se emparejó y volvió al curso que se esperaba desde el inicio.



Claro está que, de mitad de campo hacia arriba, a los celestes les costó conectarse de buena forma. Facundo Castro era el más activo, Pol estuvo constantemente en posición de adelanto -algo ya común en su juego- y nada más. Ramón Fernández buscó conectarse con Ramírez, pero llegaron solo hasta tres cuartos de campo. Pero eso lo pudo lograr la visita.



Cuando menos se esperaba, el equipo que dirige Francisco Bozán apareció nuevamente por el área rancagüina y consiguió un sorpresivo nuevo gol. En el cierre de la etapa, en los 44’, un centro desde la derecha por parte de Guillermo Pacheco encontró la certera intervención del pequeño Bryan Rabello que superó a Albert Acevedo y batió así a Ureta. De esta manera, con desventaja de 1-2 se fueron al descanso.

NO HUBO RESPUESTA

Mientras por el cuadro visitante, Bozán envió a la cancha a Fernando Cordero para poblar aún más el medio terreno, los dueños de casa no mostraron variantes. Con eso, y esperando una respuesta positiva de sus jugadores, Figueroa confió en el once inicial, pero nada.



Si bien es cierto, en los 52’, el cuadro rancagüino ya tuvo la primera para igualar (un centro de Roberto Cereceda nuevamente encontró la cabeza de Fabrizio Ramírez, pero el “Tico” falló increíblemente la dirección del balón y la mandó fuera de la cancha), no tuvo mucho más.

Frente a ese escenario, en los 60’, Figueroa metió mano a su banca para tratar de dar vuelta el resultado. Con Agustín Doffo y Matías Sepúlveda (reemplazaron a Torrealba y Ramírez), quiso buscar un mejor recorrido de media cancha, y no dio resultado.



La Universidad de Concepción encaró de mejor forma los minutos, se paró bien, buscó dar rotación al balón y O’Higgins tuvo que correr detrás de la redondita por varios instantes.

En los 75’, en un mal despeje -otra vez- Cahais estrelló un balón en el vertical derecho del arco de Luis Ureta. De no creer. Posteriormente, en lo 77’, Sebastián Pol enfrentó en solitario a Muñoz, y el “Tigre” nuevamente respondió.



Para peor, en los 90’, Agustín Doffo recibió una segunda tarjeta amarilla (la primera cuando ingresó) por una supuesta falta -inexistente por lo demás- sobre Luis Pedro Figueroa y fue expulsado por parte de César Deishcler.



Y se terminó el juego. No hubo reacción, no llegó el ansiado empate, y cayó una derrota dolorosa, que deja a O’Higgins colgando del grupo que clasificará a copas internacionales, y con un escenario no muy alentador pensando en que deberá ir a Coquimbo a buscar puntos el próximo domingo por la tarde.

Ficha del Partido

O’Higgins (1): Luis Ureta, Brian Torrealba (60’, Agustín Doffo), Matías Cahais, Albert Acevedo, Roberto Cereceda, Tomás Alarcón, Fabrizio Ramírez (60’, Matías Sepúlveda), Ramón Fernández, José Luis Muñoz, Marco Sebastián Pol, Facundo Castro (82’, Lucas Fierro). DT: Marco Antonio Figueroa.

Universidad de Concepción (2): Cristian Muñoz, Guillermo Pacheco, Claudio Navarrete (75’, Hans Martínez), Gustavo Mencia, Garmán Voboril, Luis Figueroa, Alejandro Camargo, Fernando Manríquez, Steffan Pino, Nicolás Maturana (46’, Fernando Cordero), Bryan Rabello (85’, Francisco Portillo). DT: Francisco Bozán.

Árbitros: César Deischler, Sebastián Pérez, Julio Díaz, Fabián Arecena.

Amonestados: Pol, Cereceda, Doffo, Cahais (OHI); Manríquez, Voboril, Pino, Portillo (UDC).

Expulsado: 90’, Agustín Doffo.

Goles: 0-1, Cahais (AG); 1-1, 17’, Ramírez; 1-2, 44’, Rabello.

Estadio: El Teniente, Rancagua.

Público: 4.419 espectadores.