Tras el partido, el DT Marco Antonio Figueroa dijo que “no hay muchas formas de explicar la baja en el juego de varios jugadores el día de hoy. La U de Conce hizo su trabajo, nosotros cometimos errores y se nos complicó bastante, porque no tuvimos claridad para tener la pelota”.



Junto con ello, expuso que, “cuando damos este tipo de ventajas, no merecemos estar donde estamos, ni menos en una copa internacional”.



Es más, Figueroa fue muy crítico de sus jugadores. Apuntó que, “empiezo desde mañana a cambiar esto y buscar a los jugadores que quieren llegar a un torneo internacional”, y que, “el jugador que no tenga carácter no tiene cabida en este equipo. Si ellos no toman responsabilidades, ellos van a jugar en otro equipo”.



En todo caso, recalcó que, “este equipo es mucho más de lo que hizo hoy”, y que pensando en lo que viene, “de visita no nos ha ido tan bien, de local el porcentaje es muy alto. La verdad, pensábamos que si hacíamos un partido como ha sido tradición, quedamos al debe en cuanto al objetivo que nos hemos trazado”.



Es por eso que estos puntos que perdió, expresó, “no se donde los vamos a recuperar, pero lo tenemos que hacer. Solamente tenemos que pensar en Coquimbo y a tratar de rescatar puntos, y contra Curicó acá sumar de a tres”.