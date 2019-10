En Colchagua lamentan la caída a última hora contra San Marcos de Arica

El duelo disputado en la puerta norte se definió por un contragolpe. Los ariqueños le sacaron cuatro puntos de ventaja a los sanfernandinos a falta de cinco partidos para el término de la Segunda División.

Ricardo Obando.

Foto: Teresa Ramirez

“Arica nos vuelve a ganar de la misma forma que las otras veces”, comentó en el post partido el DT de Colchagua CD, Francisco Arrué. Y claro, en los dos encuentros previos frente a San Marcos, los nortinos se impusieron de contragolpe. Mismo expediente que sufrieron el domingo en la puerta norte de Chile, cuando “Los Bravos” ganaron por la cuenta mínima sacando cuatro puntos de ventaja sobre los sanfernandinos a falta de cinco partidos para culminar la liguilla por el título de la Segunda División.



En el estadio Carlos Dittborn, el solitario tanto de Fernando Isla (90’+2’) definió un encuentro que el cuadro de la Herradura debió haberlo cerrado mucho antes, con inmejorables oportunidades de gol que no supieron aprovechar.



Pero, como expresó Arrué, “así es el fútbol. Me parece que hicimos un buen partido, nos generamos muchas ocasiones de gol y en los 95 minutos pueden suceder estas cosas”.



Es más, expresó que tras la derrota, “la sensación es de tristeza por lo realizado, me parece que el grupo fue superior en todas las líneas contra Arica y esto se gana con goles, no fuimos letales a la hora de definir, en las finalizaciones un poco lento y yo hubiese creado muy preocupado si el grupo no genera”.



Además, el ex volante manifestó que, para la recta final del campeonato, “el equipo, en cuanto a fútbol, va a seguir haciendo lo mismo que en todo el torneo”.



Finalmente, Arrué destacó que en lo que resta, hay otros equipos que pueden decir mucho en la definición del torneo. “General Velásquez tiene mucho que decir, Vallenar también, equipos que en casa se hacen muy fuertes, y creo que el torneo se va a definir en las últimas fechas”, expresó.



En la siguiente fecha, la sexta de la liguilla por el título de la Segunda División, Colchagua visitará el estadio municipal Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua, donde solo le servirá ganar para seguir al acecho de los ariqueños, a quienes debe recibir el sábado 9 de noviembre.

Ficha del Partido

San Marcos de Arica (1): Nery Veloso, Bernardo Mendoza, Gonzalo Medina, Ignacio Meza, Nicolás Aravena, Eduardo Vilches, Felipe Gaete (34’, Mauro Lopes), Kevin Flores (78’, Mauricio Iturra), Renato González, Camilo Melevilú, Williams Villegas (75’, Fernando Isla). DT: Felipe Cornejo.

Colchagua CD (0): Luis Sotomayor, David Lara, Felipe Lecaros, Luciano Araya, Milton Poblete, Ángel Melo (75’, Nicolás Barrera), Nicolás Astete (51’, Tomás González), Nicolás Carvajal, Francisco Pizarro, Matías Rubio, Roberto Riveros. DT: Francisco Arrué.

Árbitros: Héctor Jona, Felipe Jeréz, Rubén Peña, Miguel Araos.

Amonestados: Flores, Meza (SMA); Rubio, Arrué DT, Riveros (COL).

Goles: 1-0, 90’+2′, Isla.

Estadio: Carlos Dittborn, Arica.